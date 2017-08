Hasta el sábado se encuentra abierta la feria de economía social y solidaria en la plaza Mártires de Chicago

Juguetes de encastre, muñecas, broches, anillos, collares, pulseras, caravanas, tazas, espejos, ropa, autos, almohadones, mochilas y duendes de cerámica fría son algunos de los regalos que se pueden adquirir para el Día del Niño en la carpa de la economía social y solidaria instalada en la plaza Mártires de Chicago. La feria, que comenzó el miércoles y estará abierta al público hasta el sábado entre las 10.00 y las 18.00, busca, más allá de facilitar la comercialización, difundir y fomentar los valores y principios que identifican a la economía solidaria, como el de consumo responsable.

Si bien suele ser más familiar hablar del consumismo, que es la compra de bienes y servicios que no se necesitan, el consumo responsable implica “tomar conciencia de lo que estamos comprando”, explicó a la diaria Helena Almirati, integrante de la Coordinadora de Economía Solidaria. “Es un concepto que se utiliza mucho en Europa, donde se hacen campañas para no consumir objetos de empresas que producen mediante la explotación infantil, pero en este caso lo que buscamos es que se tenga en cuenta no sólo a quién le damos nuestro dinero, sino también el cuidado al medioambiente, a la sociedad y a nosotros mismos”, describió.

La iniciativa reúne a más de 35 artesanos que ofrecen sus creaciones en un recorrido circular y, si bien la excusa es el Día del Niño, también es posible adquirir otros productos que no sean necesariamente para los más pequeños, como cajas de madera pintadas, llaveros, imanes, y alimentos naturales como mermeladas, dulces, galletas y ticholos de fruta.

Entre quienes exponen en la carpa, este año se sumó un colectivo de siete mujeres artesanas afrodescendientes que ofrecen distintos productos: “Si bien compartimos ferias juntas, cada una tiene su propio emprendimiento”, contó a la diaria una de ellas, Mónica Cardozo. Uno de estos emprendimientos, Nzigas, ofrece un cuento –El vestido más lindo del mundo– que viene acompañado por una muñeca de trapo que busca mantener vigente el legado de la cultura afrouruguaya; otro, MC Creaciones, ofrece bolsos, monederos y riñoneras elaborados en cuero. También es posible acceder a los trenzados de Tu Camino en tu Cabeza, a las distintas técnicas de tejido de Rayito de Sol y Charo Arte, de la propia Cardozo; al reciclaje de ropa que hace Ana Laura dos Santos, y a las obras de la artista plástica Mary Porto Casas.

La coordinadora está en la búsqueda de la aprobación de una ley que defina el Día del Consumo Responsable, por “muchas cosas, entre otras, para que todos podamos ser parte de una economía solidaria, porque todos somos consumidores”, explicó Almirati.

También se pretende instalar un debate público y abierto sobre la economía solidaria, aquella que pone en primer lugar al ser humano y al medioambiente antes de la acumulación del capital, definió Almirati. También dijo que “es fundamental la etapa de intermediación de los productos, al ser la que más desestabiliza este equilibrio”. Por eso, la organización del evento invita a todo aquel que quiera acercarse, los primeros jueves de cada mes, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, donde funciona el grupo de trabajo “Intermediación, consumo responsable y comercio justo”, que busca profundizar el avance de la protección y la estimulación de este tipo de economía.