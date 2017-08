Hoy se empezará a discutir la Rendición de Cuentas; el FA logró los votos para los artículos más polémicos

El debate sobre la Rendición de Cuentas iba a comenzar ayer en la Cámara de Diputados, pero la discusión se postergó hasta hoy a las 9.00. El encargado de proponer el cuarto intermedio fue el diputado del Frente Amplio (FA) Jorge Pozzi en acuerdo con el resto de los partidos. La razón: la falta de tiempo. Ayer estaba agendado el inicio de la discusión a las 15.00, pero la Asamblea General se extendió por la elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Como el Partido Nacional había pedido que se levantara la sesión de la Rendición de Cuentas a las 19.30 para asistir al preestreno del documental sobre Wilson Ferreira Aldunate, “el tiempo no daba”, dijo a la diaria una fuente parlamentaria.

En la mañana el tablero se movió después de una reunión mantenida entre el presidente Tabaré Vázquez y el diputado del Partido Colorado (PC) Fernando Amado. El líder del sector Batllistas Orejanos (BO) acordó votar el articulado en general, pero no en particular, aunque sí dar su aprobación al artículo 15, y no acompañar los aumentos impositivos. El polémico artículo 15 condiciona el pago de sentencias judiciales por el Estado a que no exista afectación de los servicios a su cargo.

Con este nuevo acuerdo, el FA se asegura la aprobación de los incisos más cuestionados, como el aumento de la tasa consular y el impuesto a los juegos de azar, que serán apoyados por Eduardo Rubio (Unidad Popular, UP). Sobre los juegos dea zar Rubio había comprometido su voto con la condición de que no se incluyera a la Lotería del Estado. Además, el diputado considera que la tasa consular es una manera de proteger a la industria nacional, aunque propone que no se extienda en el tiempo. Pese a esto, Rubio no votará el articulado en general. El que sí lo hará será el diputado escindido del FA Gonzalo Mujica.

El voto de Amado al artículo 15 fue negociado en base a un incremento de 400 millones de pesos para la educación. En conferencia de prensa, Amado dijo que la reunión de ayer fue la conclusión de un proceso de negociación y que se trató de “un acuerdo político que se va a cumplir”. El Poder Ejecutivo se comprometió con Amado a destinar ese dinero a aumentar entre 2.000 y 3.000 pesos el sueldo de los directores de la Administración Nacional de Educación Pública; además, se crearán 1.000 puestos de auxiliares, lo que representa dos tercios de los 400 millones, se asignarán 90 millones a la Universidad Tecnológica y se destinarán recursos para hacer un nuevo censo en secundaria. Sobre la forma de financiación, Amado dijo que el gobierno hizo un esfuerzo importante: “Como se dice vulgarmente: ha rascado en los gastos de los ministerios”. la diaria consultó a legisladores del FA, quienes aseguraron que ese dinero saldrá de una reasignación presupuestal pero no especificaron en qué sector habrá recortes. El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo que el FA ya había aprobado, en forma unánime, un paquete de reasignaciones y mecanismos de financiamiento que coinciden con lo planteado por Amado. Gonzalo Civila (FA) coincidió en que se trató de una propuesta conjunta, aunque ambos se excusaron de dar los detalles, que se conocerán hoy.

Por qué sí, por qué no

Según Amado, el artículo 15 “garantiza dos cosas: que los que ganaron juicios millonarios al Estado cobren con la correcta indexación, y al mismo tiempo que el Estado pueda seguir adelante con la cobertura de las principales áreas del país y no quede patas para arriba por el pago de cosas particulares”. El representante destacó que no se votará como lo envió el Ejecutivo, sino con una nueva redacción propuesta por él.

El líder de BO se niega a acompañar los incrementos de impuestos. Sobre el de los juegos de azar, dijo que entiende que no es la mejor idea. “Nosotros planteamos en el FA que [las alternativas deberían] venir por el lado del impuesto a la herencia y al gran capital, y que pague más el que tiene más”, aseguró. Con relación a las máquinas tragamonedas irregulares, dijo que lo que hay que hacer es reprimirlas; “sería de país bananero que, mediante una Rendición de Cuentas, se las meta dentro del circuito legal”.

Otro de los puntos en los que Amado coincide es la reducción de un tercio del subsidio a la cerveza, lo que permitiría dirigir cuatro millones de dólares anuales a las obras en el Hospital de Clínicas, una propuesta de UP.

Sobre el acuerdo específico, el diputado Alfredo Asti dijo que el FA ya había aprobado, en forma unánime, un paquete de reasignaciones y financiamientos que coinciden con lo planteado por Amado, entre los que se incluye un subsidio que Casinos del Estado asigna a los privados para los premios de las carreras de caballos, que consiste en 10% de la ganancia bruta de los casinos, una cifra cercana a 13 millones de dólares anuales. Rubio proponía que este subsidio se redujera a la mitad y los recursos resultantes se destinaran a la refuncionalización del hospital universitario, pero señaló que este planteo no ha tenido mucho andamiento “porque acá [en el Parlamento] hay mucha gente que tiene vínculos con las carreras de caballos”.