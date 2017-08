Impulsor de la marcha contra la guía de educación sexual dijo que el texto “deja puertas abiertas a la pedofilia y al abuso sexual”

“Una manifestación pacífica, sin banderas políticas ni religiosas. Solamente somos padres que creemos que esta guía se tiene que abordar desde otro punto de vista”, dijo Sebastián Vilar, impulsor de la protesta contra la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria, conocida coloquialmente como “guía de sexualidad”. La cita tendrá lugar hoy, a las 18.30, frente al Ministerio de Educación y Cultura.

Vilar señaló que a la marcha van a ir personas de todos los ámbitos –“budistas, católicos, evangélicos, mormones, ateos y macumberos”– y hablará “una abuela que cree que no es conveniente que salga esta guía”. Señaló que lo que reivindican tiene dos partes. La primera es que “están introduciendo una ideología en la enseñanza pública, cuando el Estado es laico; no se puede introducir nada”. La otra parte se relaciona con que “como padres, nos están sacando un lugarcito, y se están violando los Derechos del Niño”. Vilar agregó que los padres que participarán “no tienen nada en contra de otro tipo de familia” ni de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. “Pero creemos que están discriminando a la familia tradicional y por eso vamos a patear”, señaló.

Además, dijo que la “ideología de género” es un “tema nuevo” en Uruguay, del que “no estamos acostumbrados a hablar” y que en la “guía” se manifiesta en el lenguaje. “Te la va pintando y, a lo último, termina un poquito más picantón. Al varón se le dice: ‘vos no sos nene ni nena’, y a la nena, ‘vos no sos nena ni varón’. Entonces, ¿qué son?, ¿neutros?”, preguntó Vilar. Agregó que la “ideología de género” es “una corriente a nivel mundial”, por eso “hay países que están en la misma situación que nosotros y hay padres que salen a protestar”.

“¿De dónde me agarro en la ley para que mi hijo esté protegido? Porque si un maestro le da estos temas, y no está capacitado o no tiene los mismos principios que nosotros, ¿cómo protegemos al niño?”, se preguntó el impulsor de la protesta. Además, señaló que la “actividad 10” de la guía, “que habla acerca de tocarse, mimarse y todo eso” –exactamente, se llama “cosquillas, besos y abrazos”– tiene preocupados a los padres, que reivindican que tanto la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, como las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública “puedan cambiarla”. Vilar subrayó que “la sociedad y las familias prototipo han cambiado, pero no por eso vamos a dejar de manifestar nuestra disconformidad con que se está violando la Constitución y los Derecho del Niño”.

Por último, Vilar dijo que trabaja en una organización –de la que prefirió no dar el nombre– que se encarga de “niños abusados, de víctimas de trata y violencia doméstica”, con sede “en Nueva York y en Europa”, y desde esa perspectiva cree que si el Estado no aborda la actividad 10 de la guía, “se está dejando puertas abiertas a la pedofilia y al abuso sexual”. De hecho, señaló que en el texto “hay cosas que no están contempladas”: “Uruguay tiene uno de los índices más altos de suicidio, depresión y abuso sexual, que viene en gran parte por la familia, pero también de afuera. Si nosotros seguimos cediendo terreno a eso, vamos a estar más complicados”, concluyó.

Vilar fue militante colorado hasta las elecciones de 2014, pero confesó que se separó de este partido por diferencias políticas. “Hoy no quiero saber nada ni con los colorados ni con los blancos”, señaló. En 2012 participó en una “marcha de los valores”, en rechazo al aborto, a la “inmoralidad sexual” (que incluye el “matrimonio gay”, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales y el cambio civil de género), a la legalización de la marihuana, a la violencia y, curiosamente, a la discriminación. “Estamos calentando los motores. La iglesia se está cansando, la iglesia está podrida de lo que está pasando en nuestra sociedad. Así que escuchame bien, señor Pepe Mujica, y gobernantes que están constantemente aprobando leyes: esto es un tema personal con la iglesia. Nos complicaron los permisos y nos están complicando la personería jurídica de las iglesias, pero después viene cualquier sinvergüenza y le dan todos los permisos que quiere”, dijo en aquel entonces Vilar, durante su oratoria.