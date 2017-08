Intendencia de Montevideo dará curso a cuidacoches: el costo se les comunicará de mala manera y deberán abonarlo antes de entrar

La Intendencia de Montevideo (que antes era “Municipal”, pero lo ocultó porque a nadie le gusta que se conozca su segundo nombre) brindará una capacitación a los cuidacoches de la ciudad, que tiene más de 700 registrados. Esta iniciativa busca fomentar la convivencia ciudadana, lo que sea que eso signifique.

Un detalle polémico del curso es el costo. “Todavía no lo sabemos”, dijo a Los Informantes (diario) un vocero municipal, que no quiso identificarse porque hace años miraba Reporte descomunal. “Vamos a anunciarlo de mala manera justo cuando esté por comenzar. Al que no le guste, tendrá que dar media vuelta y marcharse. Y el que quiera quedarse tendrá que pagarlo antes de entrar”, dijo.

Al finalizar la capacitación, se les entregará un carné de registro y un chaleco distintivo con un nuevo formato. Sin embargo, algunos interesados mostraron su desconfianza. “La última vez que salimos del curso, el tipo que nos recibió ya no estaba”, se quejó un cuidacoches. “Agarró la plata, esperó a que entráramos y se fue”.