Intendencia estudia sancionar a la plataforma Easy Go con una suspensión de dos años por cobrar en efectivo

La Intendencia de Montevideo (IM) analiza la suspensión hasta por dos años del servicio que brinda la plataforma Easy Go, debido al incumplimiento por parte de esta de la normativa departamental. Según declaraciones del director de Movilidad de la comuna capitalina, Pablo Inthamoussu, a Radio Uruguay, se espera un informe jurídico que la IM pidió para determinar qué sanción aplicar. “El decreto que aprobó la Junta Departamental, en el camino que elegimos, que fue la regulación de este tipo de servicios, dice muy claramente que esta modalidad de transporte no admite el cobro en efectivo. Estas empresas intermediarias del servicio de transporte pueden cobrar a los usuarios mediante el mecanismo de dinero electrónico”, aclaró Inthamoussu. Sin embargo, la IM recibió “unas cuantas denuncias” de que móviles de Easy Go estaban cobrando el servicio en efectivo, por lo que “inspectores fueron instruidos para comprobar esas denuncias”. “Se hicieron algunos procedimientos y se comprobó [la falta], por lo que se aplicaron las multas correspondientes a los prestadores de servicios y a los propietarios de los vehículos se les retiraron las chapas, pero a la vez nos queda definir lo de la reglamentación posterior, que nos dio la herramienta a la IM como reguladores del sistema de transporte de sancionar no sólo a los prestadores de servicios, sino a las empresas, a las plataformas de intermediación”, agregó el director de Movilidad.

Inthamoussu informó que la IM está estudiando la sanción y que hizo una consulta jurídica antes de aplicarla “porque sería la primera sanción de este tipo que se aplicaría”. “Como sabemos, estas empresas operan a nivel multinacional y han venido buscando algunos mecanismos desde el punto de vista legal y jurídico para perforar el sistema o para perforar la reglamentación. Lo que hemos hecho es asesorarnos debidamente. Estamos esperando ese dictamen jurídico, y lo que indica la reglamentación es que la plataforma podría ser suspendida hasta por dos años”, remató.