Intersocial feminista reclama más dinero en la Rendición de Cuentas para atender la violencia de género

El 8 de setiembre, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores recibirá al heterogéneo grupo de organizaciones sociales que conforman la intersocial feminista. El movimiento por la justicia de género y contra la violencia formó parte de la Coordinadora de Feminismos que surgió en noviembre del año pasado, y la suma de fuerzas se plasmó en la multitudinaria marcha del 8 de marzo de este año. Reúne a organizaciones como Amnistía Internacional Uruguay, Ovejas Negras, la Coordinadora Nacional Afro Uruguaya, Cotidiano Mujer, el Departamento de Jóvenes y la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT, la ONG El Paso, Las Puñadito, Mujeres de Negro, Mujer Ahora y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, entre otras.

El planteo ante la comisión será un reclamo de mayores recursos en la Rendición de Cuentas para atender la violencia de género, según explicaron ayer representantes de la intersocial en conferencia de prensa. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social invierte 4,8 millones de dólares anuales en el Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Este incluye 19 servicios de atención a mujeres; cuatro servicios de atención psicosocial a hombres agresores y a víctimas en Montevideo, Ciudad del Plata, Canelones y Maldonado; un programa de alternativas habitacionales transitorias para mujeres en procesos de salida de situaciones de violencia, que otorga subsidios de alquiler; y un servicio de atención a mujeres en situación de trata.

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas a estudio de la comisión en el Senado prevé un incremento presupuestal de 340.000 dólares para el Sistema de Respuesta. La intersocial reclama, en cambio, una cifra cercana a los 6,7 millones de dólares, que sería lo necesario para cubrir “mínimamente” los servicios. Esta cifra permitiría extender el servicio de atención telefónica y de atención personalizada las 24 horas (actualmente el servicio telefónico funciona entre las 8.00 y las 20.00, y la atención personalizada, en horario de oficina), realizar una campaña de comunicación y restituir la propuesta presupuestal del Poder Judicial en materia de género, que incluía la instalación de una Oficina de Políticas de Derechos Humanos, Género e Infancia, y la realización de planes de sensibilización en género e infancia para funcionarios judiciales.

Además de estos reclamos mínimos, las organizaciones sostienen la necesidad de instalar servicios de refugio habitacional para situaciones de emergencia al que se pueda acceder cualquier día del año y en cualquier horario, soluciones laborales para las mujeres víctimas de violencia, servicios de atención especializados en abuso sexual infantil en todo el territorio, e incorporar este tema en la currícula universitaria y en la educación básica de manera obligatoria.

Andrea Tuana, de El Paso, explicó en la conferencia que la intersocial reclama la “necesaria voluntad política” para lograr un incremento del presupuesto que atienda este “grave problema”. Sólo en el correr de este año fueron asesinadas 17 mujeres por sus parejas, ex parejas o familiares.

Además de la reunión prevista con los legisladores de la comisión del Senado, la intersocial tendrá un encuentro esta semana con la senadora nacionalista Carol Aviaga, a pedido de la legisladora. “La idea es recorrer las cámaras, visitar a todos los senadores, y hacer un compromiso real, más allá de que nos planteen que hoy el presupuesto está casi cerrado. Nosotros decimos que esto no termina hoy y no es un tema de un día ni de un año. Entendemos que la única manera de frenar la violencia de género en este país es con presupuesto”, sostuvo Milagros Pau, de la Secretaría de Género del PIT-CNT. “Podremos tener leyes, podremos reglamentarlas, pero si no tenemos dinero para cumplirlas y para proteger a nuestras mujeres, seguirán muriendo. No queremos marchar solamente después de una muerte, queremos prevenir y queremos tener centros de atención para que estas compañeras se sientan seguras de que el Estado les está dando una respuesta, no con discursos, sino con hechos y con dinero”, añadió.