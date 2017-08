Jerarcas de ASSE y del MSP dieron explicaciones en el Parlamento por farmacias de ASSE, CTI en Canelones y hospital de Paysandú

Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) comparecieron ayer ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados para responder preguntas de tres legisladores nacionalistas.

A fines de junio, la dirección del hospital Saint Bois comunicó que se había cometido un error al suministrarles a 233 bebés Mulsiferol, un medicamento con una dosis de vitamina D recomendada para adultos, que provocó hipercalcemia en 26 niños. A raíz de ese error, que generó una investigación administrativa y la separación del cargo de una química farmacéutica, directora técnica de la farmacia del Saint Bois, el diputado Martín Lema hizo un pedido de informes sobre el procedimiento de planificación y compras de medicamentos por parte de ASSE y la forma de manejar el stock, y solicitó conocer las auditorías realizadas en esas y otras farmacias desde enero de 2010. Al pedido se sumaron otros dos planteos de los diputados Nicolás Olivera (Paysandú) y Amin Niffouri (Canelones). Olivera interrogó acerca de la gestión del hospital de Paysandú, especialmente por la muerte de una mujer que fue trasladada en ambulancia desde Guichón a la capital del departamento y falleció en el camino, sin que el móvil contara con un médico a cargo, según planteó Olivera al momento de hacer el pedido de informe. Por su parte, Niffouri pidió explicaciones acerca de por qué Canelones, el segundo departamento más poblado del país, no cuenta con ningún CTI público. La sesión duró cinco horas. Al salir, de los citados, sólo hizo declaraciones el ministro Jorge Basso.

Ranking de calidad

Consultado por la prensa sobre el error en el hospital Saint Bois, Basso dijo que el caso “retrotrajo a la importancia que en el mundo se les está dando a los problemas vinculados a errores en la medicación, que implica todo un problema sistémico”, ya que “la cadena vinculada al proceso de prescripción de un fármaco en la importancia de la distribución adecuada, el stockeamiento, la prescripción y la comprensión por parte de los usuarios de la medicación es un problema de primer orden en el mundo”. Anunció que el MSP les comunicó a las cámaras de las instituciones privadas y al sector público que “muy próximamente en la página web del MSP va a haber un ranking de aquellas instituciones que hagan de la seguridad del paciente un factor de calidad”. Agregó que “la calidad de la atención está muy ligada a la seguridad del paciente y, por tanto, vamos a estimular las buenas prácticas en las instituciones para corregir algo que es un fenómeno mundial: el ser humano está condicionado a cometer errores, la única manera de prevenirlos es trabajando sobre la base de esa posibilidad, notificando todos los errores que puedan existir y dando respuestas de carácter institucional para disminuir la posibilidad de que se repita”.

En cuanto a los niños afectados, mencionó que “solamente en 26 de ellos se identificó hipercalcemia, es decir, aumento de calcio en su organismo, y en algunos de ellos nefrocalcinosis, es decir, ciertos depósitos de calcio a nivel del aparato renal”. Añadió que todos han evolucionado bien, aunque “hay que seguir controlándolos un tiempo”.

Durante la sesión trascendió que la enorme mayoría de las farmacias de ASSE no cuentan con habilitación del MSP. Consultado al respecto, el ministro respondió que existen tres categorías: el procedimiento completo de habilitación, los inicios del proceso de habilitación y “un volumen de estructuras que están registradas en el marco de un proceso de habilitación que tiene que documentarse después en un expediente”. Dijo que algunas farmacias “están en un proceso de expediente para la habilitación y otras están habilitadas”. Según Basso, la situación es similar a las de las instituciones privadas del Sistema Nacional Integrado de Salud: “Algunas están en proceso de habilitación –porque las habilitaciones son temporarias– y otras están habilitadas” y el MSP monitorea la situación “permanentemente”.

A Lema, no le satisficieron las explicaciones de Basso. Al término de la reunión, manifestó su preocupación. “El MSP ya había reconocido que no hay farmacias de ASSE habilitadas, y hoy nos enteramos de que sólo 18% empezaron el trámite de habilitación, es decir que el 82% restante ni siquiera dio ese paso”, cuestionó. Además, reprochó que “se sigue ocultando información de auditorías concluidas” y citó el caso de la farmacia del Hospital de Salto: “Si uno mira el stock real y el stock de la web se encuentra con una diferencia de 2.354 medicamentos que deberían estar en el stock real y no están. Son los que van a parar muchas veces al mercado negro”, señaló, y afirmó que se trata de “una situación generalizada y crónica”.

Sistema integrado

Con respecto a crear un CTI de ASSE en el departamento de Canelones, Basso recalcó que se está “trabajando en la conformación de un sistema integrado”, y anunció que el 7 de setiembre el MSP hará una presentación pública del mapa sanitario, que incluye “todo lo existente” en el territorio nacional. En función de ese mapa, dijo que “Canelones tiene una particularísima situación porque, además de las instituciones de Fepremi [Federación de Prestadores Médicos del Interior], todos los prestadores privados de Montevideo tienen sedes secundarias en Canelones, es decir que hay un conjunto muy importante de recursos y hay que ver cómo logramos que sean lo más eficientes posible”. Además, comentó que “ASSE está fortaleciendo el hospital público de Florida” y aumentando las camas con las que cuenta su CTI, mientras que el resto de las personas pueden ser trasladadas a Montevideo. “En el momento actual no vemos la necesidad imperiosa de resolver problemas de CTI en Canelones”, concluyó. Por otra parte, mencionó la necesidad de mejorar el uso de camas: comentó que a nivel mundial cada vez se recurre más a la internación domiciliaria y a la “cirugía de día”, y que camas de cuidados moderados, bajo determinadas circunstancias, puedan transformarse en camas de CTI. Por último, recordó que “nuestro país tiene enormes desafíos de recursos humanos especializados”, principalmente en las zonas alejadas de la capital, que es donde se concentra la mayor cantidad de recursos humanos calificados.

Otros cuestionamientos

“Advertimos la desigualdad con que ASSE está tratando temas relevantes”, declaró Lema. Cuestionó que “en el Saint Bois, por el mal manejo de medicamentos, se sumarió con separación del cargo a una química. Sin embargo, se habla de una cadena, y la cadena se cortó necesariamente por el hilo más fino”. Lema reprochó que las autoridades “no son coherentes y que no tratan igual casos iguales, porque en otros casos hay directores que están siendo investigados y no se los separa del cargo”. Lo dijo por el director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, observado por contratar personal utilizando dinero perteneciente al rubro estudios médicos, pero también por otros jerarcas, cuyos nombres no citó.

Consultado sobre el caso de Toriani, Basso respondió que “el tema está en el directorio de ASSE” y que en estos días reunirá los elementos para tomar una decisión. Hace diez días, El Observador publicó que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, le había pedido a Basso que removiera a Toriani si ASSE no lo hacía. Consultado al respecto, el ministro expresó: “No tenemos más que los comentarios de prensa”, dando a entender que nunca recibió ese mensaje. En relación al caso de Paysandú, dijo que ASSE quedó en analizar y buscar información acerca de irregularidades en el hospital.