Jóvenes fueron detenidos por la Policía por estar “ jugando al fútbol y promoviendo desorden” en la plaza principal de Paysandú

Siete jóvenes fueron detenidos en la madrugada de ayer y conducidos a la comisaría 2ª de Paysandú, acusados de “promover desorden” en una plaza de la ciudad. Fueron golpeados durante el procedimiento, y cinco de ellos permanecieron en un calabozo hasta las 5.00.

Según el parte policial, a la 1.40 “vecinos habían denunciado” a la Policía la presencia de “varios NN jugando al fútbol y promoviendo desorden” en la plaza Artigas de la ciudad de Paysandú. El informe, publicado en el Facebook de un comunicador sanducero, detalla que la Unidad de Patrullaje y Respuesta concurrió al lugar y constató que “un grupo de jóvenes” estaban “ingiriendo bebidas alcohólicas [y] jugando al fútbol”. Siempre según el parte, los efectivos los “invitaron” a retirarse “ya que no es un lugar destinado para tal fin” pero, continúa diciendo, los jóvenes “que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando cannabis comenzaron a insultar negándose a dar cumplimento a la notificación”.

Un video que muestra el hecho fue filmado por uno de los jóvenes y difundido por las redes sociales. En coincidencia con el parte policial, en el video se ven efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) llegando a la plaza en el momento en que se generó el “incidente”. La escena que mejor se visualiza es la de un efectivo policial agarrando del cabello a una joven y apretándola con su cuerpo contra el pasto, mientras alguien dice: “¿Qué te pasa? Le estás pegando a la gurisa”. Leonardo de Venoni, uno de los jóvenes que se encontraban en la plaza y fue detenido, dijo a la diaria que le parecía “increíble estar contando esto”. Relató que estaban “peloteando”, que no tenían conocimiento de que fuera ilegal hacerlo en un espacio público, y que no se dieron por aludidos cuando los policías hicieron “sonar las sirenas”, porque a ellos nunca los andan “llamando los patrulleros”. Dijo que un policía les dio cinco minutos para irse o él iba a “llevarlos detenidos”, y que cuando le pidieron explicaciones, “no supo responder”. Según De Venoni, el policía “pidió refuerzos” y, cuando estos llegaron, “se quisieron llevar a uno detenido”; ahí comenzaron los forcejeos. “Había uno con una escopeta y la cargó”, dijo. En el video se puede ver a un efectivo de la GRT portando esa arma en medio de la plaza. “Me pegaron en el muslo y a otros amigos les pegaron con la cachiporra; ellos estaban mirando desde afuera y vinieron de atrás y les pegaron en la pantorrilla”, repasó De Venoni. El joven contó que fue llevado junto con otros – siete, según el reporte policial– a revisión médica, pero que “ni siquiera” les revisaron las heridas. “Nos pusieron contra la pared y nos sacaron las cosas, hasta la billetera nos revisaron”, aseveró. Luego fueron conducidos a la comisaría, donde permanecieron “en el calabozo” hasta las 5.00. Consultado sobre el contacto con familiares, De Venoni dijo a la diaria que les “sacaron los celulares”, por lo que no pudieron comunicarse. “Tenemos lesiones, a unas amigas las revolcaron, yo tengo un machucón en la ceja y en las piernas y a un amigo le lastimaron la cara”, finalizó.