Juan Castillo opinó sobre el Nuevo Partido Comunista

El secretario general del Partido Comunista (PCU), Juan Castillo, fue consultado sobre si su sector político iba a tomar alguna decisión sobre la situación del Nuevo Partido Comunista (NPC), organización política cuyo líder, Marcelo Sánchez, fue procesado con prisión el viernes por lesiones graves y violencia privada en la causa que investiga la muerte de Andrés Pereira, desaparecido luego de participar en un campamento del NPC en Punta Espinillo en febrero de 2014. Las versiones contradictorias de los organizadores de la actividad y de familiares de Pereira no terminaron ni siquiera cuando los restos del adolescente fueron hallados, el 13 de junio de este año, cerca del lugar del campamento.

La investigación culminó con el procesamiento de cuatro personas: dos por la golpiza propinada a Pereira y dos por haber dado falso testimonio en 2014.

En declaraciones a Radio Uruguay, Castillo dijo ayer que no van a tomar “ninguna decisión más” que las que ya tomaron. “Nosotros no lo reconocemos [al NPC] como partido político, y cada vez que el Frente Amplio fue convocado para darle su ingreso, nosotros hemos colocado nuestro argumento en contra”, explicó el ex director nacional de Trabajo. El dirigente del PCU dijo que los del NPC “son los que utilizan nuestro nombre, un nombre parecido al nuestro, utilizan nuestra simbología, nuestras banderas, les ponen a sus organismos el nombre de nuestros compañeros”.

En marzo de 2016 el Plenario Nacional del FA negó el ingreso al Frente Artiguista Democrático Avanzado (FADA), espacio creado por el NPC, que solicitó ingresar a la fuerza política. El FADA no tuvo el apoyo del PCU ni del Movimiento de Participación Popular.