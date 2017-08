Lacalle Pou critica al gobierno

El senador Luis Lacalle Pou respondió a las críticas que le hizo el presidente Tabaré Vázquez, que dijo el lunes, en el Consejo de Ministros, que algunos de los críticos del gobierno “si fueran a las pruebas PISA perderían en comprensión lectora”. Para el nacionalista, Vázquez “tiene una costumbre, seguramente no meditada, de siempre descalificar”, según dijo en una entrevista con la radio El Espectador. “Lo bueno es discutir argumentos”, contrarrestó. El legislador volvió a criticar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que está a estudio en la cámara alta, y dijo que el gobierno terminó “rascando la lata” para conseguir recursos. “Lo que hace el equipo económico es una cuenta de boliche. No hay una planificación real”. “¿Festejan la reasignación de 27 millones de dólares, 0,2% del presupuesto?”, se preguntó. Además, cuestionó que el gobierno no haya tomado medidas para reducir el déficit fiscal, y aseguró que a este paso “estamos endeudando a nuestros nietos”.