Médicos en conflicto con ASSE

El núcleo de base del Sindicato Médico del Uruguay pide la remoción del director y el equipo de gestión del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105) de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El conflicto se arrastra desde hace varios meses y los trabajadores no ven soluciones en lo inmediato. En el comunicado que emitieron los médicos aseguran que el conflicto no es por salarios sino “en defensa de un servicio prehospitalario digno para usuarios de ASSE”. Médicos y funcionarios del servicio hicieron una asamblea conjunta el 27 de julio, en la que resolvieron mantener el conflicto y “no efectuar ninguna medida que pueda perjudicar a los usuarios”. Según el comunicado, de las 20 ambulancias sólo funcionan cuatro o cinco, por falta de recursos humanos. Los médicos recuerdan que ASSE debe garantizar los derechos de los usuarios y que los traslados se hagan a tiempo para lograr un mejor tratamiento de casos de infartos o de accidentes cardiovasculares. Piden, además, que las ambulancias tengan elementos de sujeción de equipos y el sistema de retención infantil.