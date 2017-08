Menéndez fue al Parlamento sin comandantes de FFAA porque la decisión del impuesto es “política”

El motivo de la concurrencia del ministro de Defensa Nacional, Jorge Ménendez, a la comisión del Parlamento fue explicar los fundamentos del impuesto a las jubilaciones militares. Pero más de la mitad de la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores del jueves pasado consistió en una discusión entre el ministro y la oposición sobre la ausencia de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en la delegación.

“Tomamos esta decisión no porque queramos esconder la presencia de los comandantes, con quienes tenemos una fluida relación, sino por el hecho de que este es un tema eminentemente político y la presencia de los comandantes estaría situada en el ámbito del asesoramiento técnico, dado que tienen vedada la actividad política, excepto el voto”, comenzó explicando Menéndez, según consta en la versión taquigráfica. “Quizá me estoy poniendo un poco viejo y no escuché bien, o el señor ministro habló un poco bajo porque no pude escuchar muy bien la razón por la que hoy no están aquí los comandantes”, insistió el senador nacionalista Luis Alberto Heber. Agregó que le interesaba conocer la opinión de las Fuerzas Armadas sobre “este fiscalazo que les dan a los sueldos de los militares”; en realidad, el proyecto grava las jubilaciones. “Quizá se dijo, pero yo no escuché, porque estoy viejo y con sordera”, reiteró Heber.

“Lamento la patología auditiva del señor senador Heber, porque siempre que comparezco hablo en forma fuerte y clara, como se dice. Además, a veces el hecho de llegar tarde a la reunión nos impide escuchar lo que ya se dijo desde el inicio”, le respondió Menéndez. El ministro insistió en que se trata de una resolución “de carácter político” y evaluó que la presencia de los comandantes “no era necesaria” y podía significar “una exposición innecesaria a la que no quisimos que se enfrentaran”. “También he escuchado decir que hay que preguntar a los comandantes qué Fuerzas Armadas queremos. Yo me resisto totalmente a encarar esta discusión con ese criterio. Las Fuerzas Armadas que queremos las va a establecer el sistema político”, sostuvo el ministro. “Quiero decir que establecer ese criterio de preguntar a los comandantes qué Fuerzas Armadas queremos está en las antípodas del pensamiento político del gobierno nacional” e implicaría “perder soberanía desde el punto de vista político”, advirtió el jerarca. Los senadores frenteamplistas de la comisión apoyaron el criterio de Menéndez. “Tengo gran respeto por los comandantes, pero no podemos asistir a esbozos autonomistas”, dijo el senador Ruben Martínez Huelmo (Espacio 609).

En paquete o por separado

Por otra parte, los legisladores del Partido Nacional insisten, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Asuntos Laborales y Seguridad Social, que estudia la reforma de la Caja Militar, con la idea planteada por el ex presidente José Mujica de discutir el impuesto y la reforma de la Caja Militar junto con las nuevas leyes orgánicas de las tres armas. “Creo que no es lógico analizar esto únicamente por el lado de los impuestos, sino que deberíamos hacerlo en forma global y plantearnos qué Fuerzas Armadas queremos, cuál es su misión y qué tipo de amparo necesitan sus integrantes en el momento de pasar a retiro”, dijo Heber en la Comisión de Hacienda.

“Si estamos trabajando en una definición de las Fuerzas Armadas del futuro, ¿no convendrá que todo sea un paquete integral, en lugar de estudiar cada aspecto por separado?”, inquirió el senador nacionalista Álvaro Delgado en la Comisión de Asuntos Laborales. El jueves asistió a ese ámbito el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y remarcó que no es necesario definir las leyes orgánicas previo al impuesto a las jubilaciones, porque se trata de temas distintos.

Ferreri señaló que la reforma del sistema previsional es un componente de una definición global de las Fuerzas Armadas, pero agregó que la “imagen objetivo” de estas no se define en un régimen jubilatorio. “El régimen jubilatorio define el parámetro o los parámetros jubilatorios de quienes trabajan en un esquema determinado de Fuerzas Armadas que se pueda pretender o no reformar. Creemos que las condiciones fundamentales para definir o moldear una estructura de Fuerzas Armadas al objetivo deseado no ocurren en una reforma previsional, sino que claramente deberían figurar en una nueva ley orgánica militar”, afirmó el subsecretario.