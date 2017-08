Mesa Política exhortó a los integrantes del Plenario del FA a no faltar a la sesión que tratará el caso de Sendic

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) resolvió ayer que el 4 de setiembre dará a conocer el fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP que hizo el actual vicepresidente Raúl Sendic mientras integró el directorio de esta empresa. Los integrantes del Plenario Nacional podrán pasar a buscar el informe a partir de las 11.00 de ese día, y el texto será entregado en sobre cerrado o recibirán una clave para entrar a una nube en línea y acceder al documento.

El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, dijo en conferencia de prensa que la decisión de dar a conocer el fallo fue tomada de común acuerdo con las bases, contemplando el pedido de algunos sectores, como la Vertiente Artiguista. El informe será el insumo para el Plenario Nacional del sábado 9 de setiembre. De todas formas, aclaró que esta modalidad está en el estatuto del FA. “Así venimos trabajado desde febrero de 2014”, aseguró. Sobre el plazo de cinco días para las deliberaciones, afirmó que “hay una cuestión de pertinencia para que los compañeros del interior y las diferentes departamentales, sobre todo, puedan hacer reuniones para tratar el contenido del dictamen”. “Para los sectores políticos quizá el plazo podría haber sido menor, como para las bases de Montevideo, pero hay necesidades de traslados que hacen más largo el período para poder trabajar”, explicó Reboledo.

Una propuesta de las bases de la capital, recogida por la Mesa, es que se “exhorte” a los integrantes del Plenario a que lleguen al cuórum. “Esto quiere decir que [la discusión] se agote el 9 de setiembre y no pase a cuarto intermedio o a un Plenario posterior”, explicó Reboledo, que insistió varias veces con que la Mesa Política exhorta a los integrantes del Plenario a que lleguen a los cuatro quintos de 176.

El secretario político del FA resaltó que la materia de discusión del Plenario será el dictamen del TCP. Reboledo aclaró que el tribunal hace “un informe sobre si hubo o no un apartamiento de la ética del compañero [Raúl Sendic]. No es para nada vinculante, lo que sí es vinculante es la resolución del Plenario”.

Aunque dijo que hay antecedentes de todo tipo, aclaró que el Plenario no tiene la potestad de pedir al vicepresidente que renuncie. “El Plenario no va a resolver algo sobre lo que no tiene materia, no puede ejercer ningún tipo de autoridad porque no la tiene. Lo que sí puede resolver, una vez conocido el fallo, es sobre la vida del partido, no sobre la vida del gobierno. El FA es un partido político, puede resolver sobre la pertenencia o no [a este]”. Reboledo también recordó que desde el punto de vista formal hay ocho situaciones del TCP que no fueron zanjadas. En esta nueva oportunidad se resolverá si se tratarán las nueve situaciones, en qué orden, o si se abordará sólo la que involucra al vicepresidente. Según sostuvo, el TCP resolvió en otros casos en tiempo y forma, aunque no hubo cuórum en los últimos dos plenarios para tratar los casos.

“Cuatro quintos es un número muy elevado”, lo que ha supuesto una complicación en instancias anteriores, “por eso es que las bases de Montevideo exhortan a los compañeros del FA a que se llegue al cuórum. Todos [los sectores] están contestes en que se debe llegar a los cuatro quintos”, reiteró Reboledo. A pesar de la insistencia, descartó que la exhortación no se debe a que algún grupo haya amenazado con no respetar el cuórum: “Es para que no haya una mala interpretación de que no se quiera tratar el caso de Sendic. En los otros casos no hemos podido fallar, si en esta oportunidad no hubiera cuórum, se podría interpretar equivocadamente [e inferir] que es una forma de decidir”.

Ayer, el senador del FA Rafael Michelini dijo que espera “un gesto” por parte del vicepresidente, ya que, de lo contrario, dañaría la ética del FA. “Quienes fundaron el FA lo hicieron con altruismo, muchos pagaron con su vida [...] nadie vino a erosionar esa ética, que nos convoca y nos determina a todos”, dijo a Radio Uruguay. En las recorridas que Sendic hizo por los comités de base el viernes, aseguró que no renunciará a su cargo y afirmó que los integrantes del TCP son “humanos” y por lo tanto se pueden equivocar.