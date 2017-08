Militantes y jerarcas del FA reclaman que Sendic respete el fallo del Tribunal de Conducta Política

En la noche de ayer, más de 1.800 personas habían firmado una petición en Change.org, impulsada por un grupo de frenteamplistas de la generación 83 en reclamo del respeto al fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA) en el caso del vicepresidente Raúl Sendic.

El 9 de setiembre, el Plenario nacional del FA decidirá la suerte de Sendic. Un plenario en el que tienen amplia mayoría sectores que han defendido al vicepresidente o que, al menos, no lo han cuestionado, como el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP). El secretario general del PCU, Juan Castillo, aseguró que su sector será “solidario” con Sendic hasta que aparezca “algo” que le haga cambiar de opinión, y dejó en claro que la prioridad es preservar el proyecto frenteamplista. El MPP ha guardado silencio a nivel sectorial, aunque algunos de sus dirigentes han relativizado la importancia del dictamen del TCP. Por ejemplo, el ex senador Ernesto Agazzi sostuvo que el tribunal es una “comisión asesora del Plenario” y que “si el día de mañana a sus integrantes no les gusta lo que resuelve el Plenario, que renuncien”. El ex presidente José Mujica dijo ayer que en algunos casos se cuestiona a Sendic por “bobadas” (ver nota vinculada). La lista 711 respalda a su máximo dirigente, el Partido Socialista (PS) emitió una declaración aludiendo a la importancia de la ética, mientras que otros sectores, como el Partido Demócrata Cristiano (PDC), directamente pidieron la renuncia de Sendic, por lo que el panorama no está nada claro de cara al Plenario.

En medio de la incertidumbre sobre los posicionamientos políticos, y sin que se conozca aún el dictamen del TCP, un grupo de frenteamplistas de la generación 83, en el que figuran varios jerarcas y ex jerarcas de gobiernos del FA, dio ayer una conferencia de prensa para difundir su posición, que ya habían hecho pública mediante una carta abierta al presidente del FA, Javier Miranda, publicada el viernes en Change.org, denominada “Frenteamplistas por la ética en la política”. El grupo solicitó reunirse primero con Miranda, pero como este les manifestó que tenía algunos impedimentos de agenda para concretar a la brevedad el encuentro, resolvieron hacer pública la carta, explicó uno de los voceros del grupo, el ex director nacional de Vivienda y actual titular del MEVIR, Gonzalo Altamirano.

Eduardo Vaz, otro de los voceros del grupo e integrante de las Redes Frenteamplistas, dijo que es la primera vez que resuelven juntarse para llevar a cabo una acción política desde los años de militancia en la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, al final de la dictadura. “Cómo será la situación, que todos coincidimos en que es una de las más dramáticas que nos ha tocado vivir, en la que está cuestionada nada menos que la credibilidad ética del FA”, comentó.

En la conferencia de prensa realizada en la sede de Conventuales, además de frenteamplistas independientes participaron integrantes de Banderas de Liber, del PDC, del Frente Liber Seregni, del PS y de la Vertiente Artiguista (VA), como el ex intendente Mariano Arana. En cambio, no asistieron referentes del PCU, del MPP, ni de la lista 711.

Entre los firmantes de la petición están el dirigente socialista Daniel Daners, el ex senador de la VA Enrique Rubio; el ex subsecretario de Salud Pública Miguel Fernández Galeano; el ex director nacional de Salud Gilberto Ríos; el actual director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, y la ex vicecanciller Belela Herrera.

“La política es una de las actividades más trascendentes de la vida social. Impacta al conjunto independientemente de que nos comprometamos o no activamente en su ejercicio y seguimiento; influye en todas las esferas, desde la economía a la cultura, de la educación a la seguridad. No la concebimos al margen de una ética referencial que la enmarque y oriente, pues política sin ética es uso abusivo del poder”, comienza señalando la carta. A continuación, valora la decisión de Sendic de someterse al TCP, pero advierte que los pronunciamientos de este organismo “deben ser respaldados” y “su acatamiento individual y colectivo debe estar fuera de discusión”.

El grupo reclama tres puntos: respeto al dictamen del TCP (que formalmente no es vinculante para el Plenario), que se conozca públicamente el dictamen y que se aceleren los tiempos de las decisiones. “Prolongar la incertidumbre y mantener el secreto alimenta la desconfianza y la suspicacia que dañan a la democracia y al propio Frente. La ola de rumores, trascendidos y desmentidos desacredita la política y pone a los frenteamplistas en contradicción con su propia historia”, indica la carta.

Vaz consideró que la fecha fijada para el Plenario es “demasiado lejana, cuando ya hay hasta referentes del FA diciendo que conocen el texto, y la prensa saca trascendidos de lo que contiene”. “Sin embargo, los frenteamplistas y los órganos frenteamplistas que deben analizarlo no lo conocen. Estamos viviendo una situación crítica, los frenteamplistas no lo merecen y la sociedad uruguaya tampoco”, sostuvo.

Dijo que el 25 de agosto, Día del Comité de Base, es una fecha “súper tradicional para el FA”, en la que no se podrá hablar del asunto de Sendic porque no se conoce el dictamen del TCP. “En cambio, en la prensa sí se sabe, y algunos dirigentes dicen que sí saben, pero los frenteamplistas que van a esa reunión ese día van a hablar de otra cosa”, cuestionó.

El diputado del MPP Alejandro Sánchez coincidió en que el 9 de setiembre es una fecha muy lejana. En declaraciones a Radio Carve, dijo que él hubiera preferido que el Plenario se hiciera antes, porque “se genera una telenovela”. Con respecto al dictamen del TCP, comentó que “parece que ni está cerrado el sobre ni está en una caja fuerte”, porque “lo vio mucha gente”. Sánchez aseguró que el MPP tiene claro que si el FA encuentra que hubo conductas indebidas de Sendic, “hay que sancionar”, pero puntualizó que “los pedidos de renuncia son otra cosa”.

Ayer, Jorge Brovetto, ex presidente del FA e integrante del TCP, dijo a Montevideo Portal que las filtraciones sobre el fallo son “inventos” y que “casi 100%” de lo publicado “no responde a la realidad”, pero no quiso dar más detalles. Búsqueda informó el 3 de agosto que uno de los seis miembros del TCP consideró que Sendic no incurrió en faltas éticas o actitudes indebidas, y El País publicó el domingo que el pronunciamiento en discordia era el de Brovetto.

Vaz sostuvo que el TCP es “un referente ineludible e inexcusable para todo el FA” y que su dictamen debe ser respetado. Aclaró que el grupo que difunde la petición no conoce los contenidos del fallo y, por lo tanto, su pronunciamiento no es ni a favor ni en contra del vicepresidente. “Si el TCP analiza con todas las garantías y a pedido del propio involucrado, ¿cómo no aceptar luego lo que te dice? Eso sería realmente una ruptura de la institucionalidad y la credibilidad del FA”, advirtió. Agregó que Sendic “debería aceptar las reglas de juego que él mismo planteó, sean cuales sean las conclusiones”. Altamirano coincidió en que “es muy difícil que alguien pida la opinión de un tribunal y después se oponga a lo que este dice”.

El vicepresidente ha apostado en cambio las fichas, según lo manifestó a sus allegados, a que sea el Plenario el que resuelva el tema. Incluso afirmó que en esa instancia aportaría nuevos elementos que prueban que no incurrió en conductas indebidas.