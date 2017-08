Modificaciones al Fondo de Solidaridad terminarán de definirse en el Senado, con mayoría del FA

La discusión de la Rendición de Cuentas de 2016, que concluyó en la madrugada del viernes en la Cámara de Diputados, originó varias situaciones inéditas derivadas de la pérdida de la mayoría parlamentaria del Frente Amplio (FA). Una de ellas fue el acuerdo de partidos de la oposición para votar artículos que no contaron con el respaldo del oficialismo.

A raíz de un acuerdo entre los partidos de la oposición logrado en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, se aprobaron cambios en el régimen del Fondo de Solidaridad que retrotraen la situación a los años previos a 2015. Ese año, en la Ley de Presupuesto se votaron varios cambios al funcionamiento del fondo. Por ejemplo, se incrementaron de 25 a 35 los años de aporte.

La iniciativa aprobada el viernes por la oposición establece que podrá cesar el pago al Fondo de Solidaridad en caso de que la persona cumpla 70 años o tenga 25 años de aporte. Se reduce al mismo tiempo el tope de los gastos de administración y funcionamiento de 7% a 5% a partir de 2020 y se topean los salarios: un gerente, que hoy gana aproximadamente 265.000 pesos nominales, no podrá ganar más de 120.000 pesos nominales, aproximadamente.

El FA votó en contra de la iniciativa en la cámara; el diputado Alfredo Asti dijo que se trata de una medida “absolutamente elitista” que implicará la pérdida de un importante número de becas, para beneficiar a personas que están en sus últimos años de aportes y, por lo tanto, con una posición profesional consolidada. “Serían 2.000 becas menos a estudiantes universitarios de bajos recursos por cambios en el Fondo de Solidaridad, bien la oposición (?)”, tuiteó, por su parte, el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Sabini.

La Rendición de Cuentas pasó ahora a estudio del Senado, donde el FA tiene mayoría. De todos modos, la senadora frenteamplista Daniela Payssé dijo a la diaria que no le “quitan el sueño” los cambios al Fondo de Solidaridad, aunque de todos modos los analizará. “Si la Rendición de Cuentas está ajustada, no me voy a pelear ni por este ni por ningún artículo en particular. No son cosas de principios ni que me preocupen”, aseguró.

En marzo de este año, el orden de egresados del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República había planteado la necesidad de realizar cambios al funcionamiento del Fondo de Solidaridad para asegurar mayor equidad. Se mencionaba, entre otros puntos, la disminución de la cantidad de años de aportes, la reducción de los gastos administrativos y la suba del mínimo imponible a partir del cual se debe pagar el gravamen.