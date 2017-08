MPP eligió su Dirección Nacional con una participación de más de 2.000 votantes

Más de 2.000 personas de unas 2.500 habilitadas participaron ayer en las elecciones de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP), en las que también se eligieron los integrantes de las Comisión de Ética, la Comisión Fiscal y el Fondo Solidario del grupo. Con la elección de los miembros de estos organismos culmina el proceso de debate y discusión que se inició con el Décimo Congreso “Raquel Dupont”, que se reunió el 24 y el 25 de junio, donde se abordó la caracterización de la etapa, la estrategia y la táctica, y los criterios organizativos, la formación y la militancia en el MPP. En la inauguración del congreso estuvieron presentes el ex presidente de Ecuador Rafael Correa y el sindicalista boliviano David Choquehuanca. Estaba invitado el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pero no pudo asistir.

Los votantes eligieron a los 45 titulares y los 15 suplentes de la Dirección Nacional. Cada uno podía votar a 12 mujeres y 12 hombres de una plancha de 141 candidatos, entre los que figuraron el ex presidente José Mujica; su esposa, la senadora Lucía Topolansky; el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; los intendentes de Rocha, Anibal Pereyra, y de Canelones, Yamandú Orsi, y legisladores, ediles, alcaldes y referentes del sector. También se eligieron los seis integrantes de la Comisión de Ética, los tres de la Comisión Fiscal y los cinco del Fondo Solidario.

la diaria pudo saber que en el interior del MPP hay una competencia entre dos corrientes, una más conservadora, encabezada por Bonomi, pero que cuenta con el respaldo de Mujica y Topolansky, y otra conformada por varios dirigentes jóvenes, liderada por el diputado capitalino Alejandro Pacha Sánchez.

Los participantes podían votar en más de 50 locales en todo el país, que abrieron a las 10.00 y cerraron a las 18.00. Mujica y Topolansky lo hicieron en horas de la tarde en un local en Paso de la Arena, cercano a la chacra donde viven. En las redes sociales, la jornada fue etiquetada con el hashtag #CreoEnColectivo.

Los resultados se darán a conocer en el correr de la semana, cuando culmine el escrutinio.