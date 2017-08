Mujica dijo que si no hay solución para las farmacias que venden marihuana, “se va a trancar el Parlamento”

“Se va a trancar el Parlamento, no va a salir nada, no se puede permitir que no encuentren una solución”, declaró ayer el senador del Frente Amplio (FA) y ex presidente de la República José Mujica, luego de que se hiciera pública la información de que el Banco República (BROU) no mantendría las cuentas de las farmacias que venden marihuana. En conferencia de prensa, el senador se preguntó si sería necesario “hacer un trancazo de carácter institucional para solucionar esto”, y arremetió contra todo el sistema bancario: “Hay una cabeza financiera, no es sólo el BROU; todos los que pueden incidir tienen que encontrar una solución”. Y siguió: “Si no la pueden encontrar, que se vayan y que venga gente que tenga capacidad de encontrar una salida. La alta burocracia financiera tiene que encontrar un camino para respetar lo esencial: una decisión [tomada] por la mayoría del Parlamento, esté de acuerdo o no esté de acuerdo”.

Ante la pregunta específica de en manos de quién está la solución, dijo: “No sé quién lo tiene que resolver; Mandrake lo tiene que resolver”. No obstante, afirmó que la voluntad política “la tienen que tener las autoridades financieras”.

“La ley de la marihuana es un producto del Parlamento. Fue una construcción que hicieron particularmente los señores diputados, y se aprobó. A lo largo de los años me cansé de decir que no hay ninguna adicción buena. No creo en el consumo, salvo el del amor. [...] No entro en la novela de que es bueno [el consumo de drogas], pero es innegable que hay un mercado que existe; tenemos dos problemas: el consumo y el narcotráfico, que es peor que la propia droga”, aseguró.

Entre las preguntas que el ex presidente debió responder ayer, una fue la de si durante la redacción de la ley no habían sido advertidos de que podría presentarse este inconveniente con la banca internacional. “Hablen con Calzada”, respondió. Y la diaria habló con Julio Calzada, que fue secretario de la Junta Nacional de Drogas durante el pasado gobierno. El ex jerarca dijo que nunca hubo una advertencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en relación con esto. “Un tema vinculado con el sistema bancario no estuvo sobre la mesa por parte del MEF. Es algo nuevo que apareció”. Agregó que todos los ministerios participaron en el proceso y que incluso se hicieron dos viajes para mantener conversaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora, dijo, la responsabilidad de elaborar una reglamentación específica está “en manos de los organismos del Estado: del MEF, del BROU y del BCU [Banco Central del Uruguay]”. Dijo que hay cuatro estados de Estados Unidos que venden marihuana recreativa (Alaska, Oregon, Washington y Colorado), además de 29 que venden cannabis medicinal. “Tiene que haber alternativas razonables”, dijo. Si no, “seríamos prisioneros de los bancos”.

El sábado, en Facebook, el diputado del FA Alejando Sánchez había publicado un video en el que calificaba de “sospechosa” la acción de los bancos de cerrar las cuentas de las farmacias que comercializan marihuana. “El narcotráfico está atado al lavado de activos y muchas veces se utiliza el sistema financiero internacional para hacerlo. Cuando los bancos privados buscan frenar la regulación en Uruguay, uno se pregunta si no les sirve el negocio de la regulación. Si camina este experimento en Uruguay y demuestra que es eficiente, ¿no será que el afectado es el negocio del lavado?”.

El titular del MEF, Danilo Astori, fue consultado ayer sobre la situación, a la salida de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, a la que concurrió para tratar la Rendición de Cuentas. Dijo no estar al tanto de las declaraciones de Mujica, pero admitió que habría que “encontrar caminos para hacer compatible el cumplimiento de normas internacionales bancarias, que el país no puede eludir, con la defensa del derecho que se ganó al establecer nuevas condiciones para el consumo de marihuana y el combate al narcotráfico”. Según Montevideo Portal, el ministro reconoció que la situación generada no había sido prevista: “La verdad es que no estábamos en conocimiento, antes de que se tomaran las medidas que se tomaron a nivel internacional, de que esto podía ocurrir”.

Por su parte, desde su cuenta de Twitter, el senador del Partido Nacional Javier García dio su opinión sobre la intervención de Mujica de la mañana de ayer: “Mujica no pide que se vayan los que fracasan en la seguridad y la educación, pero sí los que no le arreglan su emprendimiento con marihuana. Antológico”. En un segundo tuit, agregó: “Mujica amenaza trancar Parlamento por tema marihuana. ¿Quién se cree? Lo político por encima de la ley. Su improvisación y frivolidad al descubierto”.