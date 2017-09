Mujica se reunió con Enrique Iglesias, que le transmitió su voluntad de respaldar negociación por marihuana en Estados Unidos

El encuentro se llevó a cabo el domingo en la chacra de Rincón del Cerro: allí, Enrique Iglesias, ex canciller y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, le transmitió al ex presidente José Mujica su respaldo a la ley que despenaliza la venta de marihuana, le habló de la importancia de que la experiencia uruguaya funcione –entre otras cosas, por la atención que captó a nivel mundial– y se puso a las órdenes para “contribuir” en la negociación que una delegación del Poder Ejecutivo iniciará en los próximos días en Estados Unidos, donde se intentará solucionar el cierre de cuentas de las farmacias que venden marihuana.

Tras la reunión, Mujica le hizo saber al presidente Tabaré Vázquez que el economista uruguayo estaba dispuesto a colaborar en las negociaciones y que su influencia podía ser útil para encarar las conversaciones con las autoridades estadounidenses, algo que el principal mandatario “evaluó muy positivamente”, según dijeron a la diaria fuentes políticas.

Ayer, en una entrevista con el programa Todo pasa, de Océano FM, Iglesias ratificó su apoyo a la normativa que se aprobó durante la administración de Mujica. “Esta ley aporta la posibilidad de que la intervención estatal organice el mercado, y de escapar al narcotráfico. Lo ideal es que no se consuma, pero se consume, y está demostrado que la prohibición pura y dura no funciona”, planteó Iglesias.

Dijo además que la experiencia uruguaya está siendo mirada “con mucha atención en todo el mundo”, opinó que es importante “tomar conciencia de la importancia de las políticas que superen las meras prohibiciones”, y calificó a Estados Unidos de “la gran lavandería de la plata del narcotráfico”. “Yo creo que [para solucionar el problema del cierre de cuentas en farmacias] habrá que buscar algunas soluciones transitarios, mediante mecanismos financieros no bancarios. Hay que explicar esto en Estados Unidos y buscar mecanismos financieros que permitan que la ley se pueda aplicar”, concluyó.

En la Torre Ejecutiva reconocieron que las declaraciones de Iglesias “sirven” para encaminar las importantes negociaciones que comenzarán en los próximos días; y ratificaron que Vázquez y Mujica han mantenido contactos para facilitar la tarea de la misión. De todas maneras, la delegación oficial uruguaya estará integrada exclusivamente por el prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, y el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara. En las últimas horas, según informaron fuentes de Presidencia a la diaria, Roballo y el embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, terminaron de cerrar la agenda de entrevistas: se reunirán por este tema con autoridades judiciales, del Departamento de Estado, la Reserva Federal y con varios parlamentarios.