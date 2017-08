Nin Novoa no quiso referirse a la legitimidad de la Asamblea Constituyente venezolana

El canciller Rodolfo Nin Novoa explicó ayer ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado cómo el gobierno uruguayo llegó a respaldar la sanción del Mercosur a Venezuela; la convocatoria había sido del senador nacionalista Luis Lacalle Pou. Según comentó a la diaria el senador del Frente Amplio (FA) Marcos Otheguy, Nin Novoa “fue claro en responder que Uruguay insistió en tratar de construir un posicionamiento que contribuya al diálogo en Venezuela” y, si bien respaldó la sanción del bloque regional, el canciller aseguró “que Uruguay va a seguir insistiendo en ese camino, para que haya espacios de entendimiento y Venezuela encuentre un camino de normalización”.

Luego del encuentro, Lacalle Pou afirmó que la reunión fue “buena, extensa”, y manifestó que coincide con la postura que expresó el gobierno uruguayo durante la cumbre de cancilleres del Mercosur, aunque no está de acuerdo con los argumentos que manejó el presidente Tabaré Vázquez para explicar esa resolución en una entrevista con el semanario Búsqueda. El mandatario había asegurado que “ya no teníamos argumentos dentro del Mercosur para seguir sosteniendo la posición de Uruguay”, que siempre fue la de darle margen al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que presentara sus fundamentos, pero “en ningún caso hubo respuesta positiva”. Pero además, el presidente expresó su preocupación por eventuales represalias que el resto de los países del Mercosur pudieran tomar contra Uruguay si no modificaba su posición. “¿Qué pasa con el Uruguay además si se mantenía en una situación intransigente dentro del Mercosur? ¿Y si lo aíslan a Uruguay del Mercosur?”, dijo el presidente, y ejemplificó: “Desde el punto de vista comercial pueden tomar varias medidas que perjudiquen a Uruguay. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden perder? ¿Y si hay acciones que pueden perjudicar a los trabajadores uruguayos, a los empresarios uruguayos, al país en general? Ah, yo lo tengo que pensar muy bien. Con el corazón en la utopía pero con los pies en la tierra”.

Lacalle Pou aseguró que no comparte ese criterio: “Nos trae el recuerdo del famoso cambio de naranjas por los presos de Guantánamo. Preocupa que un presidente de la República, que supuestamente encabeza un gobierno que tiene como base los derechos humanos en lo interno y en lo externo, diga que se toma una posición por [temor a] represalias”. En comisión, Nin Novoa respondió que esos no fueron los motivos que llevaron a Uruguay a respaldar la sanción a Venezuela. En cambio, Lacalle Pou insistió en que, a su entender, la posición del gobierno tiene que ver con los negocios que tienen en Venezuela empresarios uruguayos vinculados a sectores del Movimiento de Participación Popular.

En la comisión, Nin Novoa se negó a opinar sobre la legitimidad de la Asamblea Constituyente recientemente nombrada en Venezuela, y afirmó, según transmitió Lacalle Pou, que tampoco le corresponde al país expresarse al respecto. “Si uno mira la cantidad de países del mundo que se han expresado en base a no reconocer la Asamblea Constituyente, Uruguay ahí, desde mi punto de vista, está en falta”, consideró de todas formas el nacionalista. Senadores de la oposición también reiteraron que en Venezuela existe actualmente una dictadura, ante lo que Nin Novoa aseguró que “no contribuye en nada entrar en esas calificaciones”.

Otheguy aseguró que entre los senadores del FA que participaron en la comisión, “más allá de matices, que reconocemos que existen en el FA en relación con Venezuela, hubo un apoyo al gobierno y al canciller”.

En tanto, ayer el Nuevo Espacio se pronunció sobre la situación de Venezuela en una declaración que respalda “firmemente la acción decidida de nuestro gobierno”, “en defender una política basada en el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos”.