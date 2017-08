No hubo acuerdo en Corte Electoral sobre qué contestar al Senado acerca de situación de intendente interino de Treinta y Tres

La Corte Electoral se reunió ayer para tratar la situación del intendente interino de Treinta y Tres, Ramón da Silva, pero no hubo acuerdo en el cuerpo y, por lo tanto, el tema “volvió a la Comisión de Asuntos Electorales”, explicó a la diaria el ministro Pablo Klappenbach. El pedido de informes fue solicitado por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) a partir de un pedido similar que hizo la bancada de ediles de la Junta Departamental de Treinta y Tres de esa fuerza política ante la Junta Electoral departamental, tras constatar que Da Silva mantiene un cargo en reserva en UTE, lo que sería incompatible con haber asumido como intendente, según el artículo 289 de la Constitución. “No hubo acuerdo, así que no hubo resolución. En lo que no hubo acuerdo fue en qué respuesta se le da al Senado de la República al pedido de informes, así que se va a seguir discutiendo en una comisión un texto, para ver qué respuesta se da”, explicó Klappenbach.

Da Silva, que pertenece a la agrupación “Treinta y Tres para todos” (lista 8) del Partido Nacional, fue designado como secretario general de la Intendencia de Treinta y Tres por el intendente Dardo Sánchez, pero también ocupaba el lugar de primer suplente del jefe comunal. Sánchez pidió licencia médica hasta setiembre y Da Silva asumió como intendente. Después de conocerse la solicitud del FA de que la Corte Electoral se expidiera por el caso, Da Silva informó que ya presentó la renuncia a su cargo en UTE.