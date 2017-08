Otro ex militar confesó haber sido testigo de torturas en la dictadura

Por segunda vez en menos de 20 días, un ex soldado floridense confiesa haber sido testigo de torturas cometidas por militares. Al testimonio que a fines de julio dio el ex soldado Fermín Rossi en TVFlorida, se le sumó esta semana el de otro ex efectivo, apodado “Juan”, en una entrevista concedida al mismo medio.

Juan relató algunas de las prácticas que llevaban adelante oficiales en el Regimiento de Caballería de Durazno durante la última dictadura. “Casi todos los que pasamos por esa época tenemos algo que contar”, aseguró. Describió que muchas veces los oficiales realizaban detenciones y luego organizaban lo que ellos llamaban “fiestas” en el regimiento: auténticas sesiones de tortura de las que se escuchaban los gritos de las víctimas. “Ellos salían remangados, y yo pensaba que [la persona a la que estaban torturando] podía ser un familiar o un amigo”.

Juan contó que un día, una de esas “fiestas” terminó con un muerto. “Lo trajeron [al detenido] en una camioneta y empezaron a gritar: ‘para adentro, para adentro’… Lo revolearon y tiraron”. Luego dijo que concluyó que lo habían matado, porque al día siguiente había un “cajón”. “Al otro día estaba el cajón en la guardia y se armó un revuelo porque venían los familiares a buscarlo”, agregó.