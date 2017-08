Paternain no votó junto al oficialismo y generó incomodidad en el FA

El senador del Frente Amplio (FA) Rafael Paternain, del sector Casa Grande, dijo a la diaria que no acompañó uno de los artículos que modifican el Código de la Niñez y la Adolescencia, porque era “una medida típica de política criminal”. Ayer el senador suplente de Constanza Moreira se retiró de sala cuando se votó la ratificación del artículo que establece las medidas cautelares de la Ley 19.055 (modificatoria del Código de la Niñez y la Adolescencia). De todas formas, el senador argumentó contra ese artículo y dividió la cancha en el oficialismo. La secretaria general del Partido Socialista, la senadora Mónica Xavier, dijo a la diaria que si bien no hay una “molestia” en la bancada del FA por el retiro de sala de Paternain, cree que fue algo incorrecto.

La modificación puesta a consideración prevé la privación de libertad como medida cautelar preceptiva para delitos gravísimos cometidos por adolescentes. Entre los delitos gravísimos están el homicidio intencional especialmente agravado, la violación, el secuestro, la extorsión y la rapiña. Paternain dijo que la aprobación del artículo entra en una “flagrante contradicción” con lo establecido en el artículo 223 del nuevo Código del Proceso Penal, porque “deja en peor situación a los adolescentes [de entre 15 y 18 años] que a los adultos”. Explicó que en el artículo 223 se establece que “en ningún caso la prisión preventiva podrá ser preceptiva [obligatoria]. La posibilidad de que un fiscal o un juez determine que alguien tiene que esperar en prisión un proceso existe, pero lo que no puede pasar es que obligue a cumplir prisión por haber cometido un tipo de delito”.

Paternain dijo que no objeta que haya una sanción con privación de libertad si alguien cometió un delito gravísimo, “nadie objeta que un fiscal pueda pedir prisión preventiva para esos casos: lo que se objeta es que sea un mecanismo permanente y automático en función del delito. Tiene que haber una evaluación previa. Además, también objetamos que la rapiña sea considerada un delito gravísimo. Una rapiña simple, que está en el límite de un hurto agravado, no puede ser equivalente a un homicidio”, sostuvo. La prisión privativa se aplica cuando hay sospecha de que la persona intentará fugarse o puede alterar pruebas; “otro motivo es inconstitucional”, escribió en un tuit el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Paternain calificó de “muy correcto” el mensaje de Díaz.

Para el legislador, lo que se generó es “una bolsa de delitos graves” para colocar en ella la rapiña, que “es lo que mueve el grueso de las causas judiciales en adolescentes”. El porqué: “Tener [a los adolescentes] encerrados desde el inicio. Acá no hay criterios de justicia, ni de proporcionalidad, ni de razonabilidad; acá lo que hay es una medida típica de política criminal, de hacer del encierro el primer recurso para el control del delito. El nuevo código justamente trataba de eliminar eso: en el sistema adulto no hay prisión perceptiva, más allá de que hoy casi que opera por la vía de los hechos”.

“Estamos perdiendo una oportunidad importante de que el espíritu de esta nueva norma abarque también el proceso adolescente”, dijo Paternain. “Esto ratifica una política criminal que hace del encierro y la cárcel un primer recurso”, agregó.

El senador de Casa Grande fue muy crítico con la Ley 19.055. Comentó que cuando se votó, en 2012, hubo opiniones contrarias al texto de varias organizaciones, como UNICEF, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). La discrepancia es que “se salía de la lógica de la medida cautelar para ser un anticipo de pena”. “Nosotros no acompañamos esto, porque hay una contradicción flagrante entre el espíritu del nuevo código y esto que se mantiene. Usar la cárcel como primer recurso y no como el último es un criterio de política criminal”, argumentó.

Mauro Tomasini, integrante de Serpaj, dijo a la diaria que desde que se aprobó la modificación esa organización ha estado en contra, y adelantó que el lunes emitirá un comunicado sobre lo tratado en el Parlamento. “Siempre nos hemos opuesto a una ley que es regresiva”, señaló.

Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado; no obstante, la oposición lo votó en general pero no acompañó el primer y segundo artículo, que fue aprobado con 15 votos en 23. Ahora pasará a consideración de la Cámara de Diputados.

El reglamento

“Las bancadas tienen reglamentos, y los reglamentos están para cumplirse. A todos nos ha tocado discrepar y [sentir] que se afectan nuestras concepciones o principios. Lo admitido es argumentar, pero mantener la unidad de acción, por lo tanto, votar”. Xavier dijo que se discutió ayer, pero no se llegó a un acuerdo para ceñirse a la norma. “Está desvinculado del senador y del sector. Molestia no [hay], sencillamente quiero señalar algo que no considero correcto”, aclaró.

Sobre los artículos votados, Xavier dijo que están de acuerdo en que la disposición para los adolescentes es severa, pero que en un acuerdo previo dentro del FA, a partir de una sugerencia de la Comisión de Constitución y Legislación, se llegó a la conclusión de que se revisará en un año, cuando se pueda hacer una evaluación. “Ese es el momento más oportuno para una modificación en la que toda la bancada esté de acuerdo. Sobre el fondo, hay consenso”, aseguró.