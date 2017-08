PIT-CNT convoca mañana a paro parcial en contra de “abuso” de la esencialidad

En protesta por lo que se considera una práctica “reiterada y muchas veces abusiva” del Poder Ejecutivo al decretar la esencialidad de distintos servicios cuando los gremios se movilizan, y en particular por el último decreto de esencialidad que resolvió el gobierno por el conflicto en la Administración de los Servicio de Salud del Estado (ASSE), el PIT-CNT convoca a un paro general parcial para mañana, de 9.00 a 13.00. El paro implicará una movilización a las 10.00 frente a la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, aseguró que los sindicatos se manejan “con mucha responsabilidad en las manifestaciones cuando estas pueden afectar la vida de la gente”, y afirmó que en particular durante el conflicto que llevaba adelante la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), que involucró la ocupación de varios centros asistenciales, “nos constaba que se estaba atendiendo correctamente a los usuarios”. Abdala sostuvo que hay una “utilización reiterada y muchas veces abusiva de los servicios de esencialidad”, lo que, consideró, es “un elemento que mella, achica el derecho de huelga”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, lo explicó así al portal de la central sindical: “El planteo es que exista una autorregulación de la huelga en todos los sectores donde la vida o la salud estén en juego. Desde siempre el movimiento sindical ha asegurado las guardias gremiales que permiten la atención esencial de la población. Lo que no se puede admitir es que todo sea esencial y que deba trabajar el personal administrativo o quienes no atienden de forma directa los servicios esenciales. Si todo es esencial, no se puede realizar ninguna huelga en ningún lado, y esto es un abuso de poder”.