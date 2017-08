Plenario del FA planteará enviar a Raúl Sendic a dirigir el Inumet: “Buscamos que capitalice su tendencia natural a que la gente le pegue”

Gran malestar causaron las declaraciones del futuro ex vicepresidente Raúl Sendic, en las que planteó que, pese a un fallo desfavorable del Tribunal de Conducta Política, seguiría en su cargo sin presentar la renuncia. Ante semejante muestra de tozudez y solipsismo, en el Frente Amplio ahora estudian otras estrategias para evitar que el hijo del Bebe Sendic siga hundiendo a la fuerza política. Un allegado, que prefirió no identificarse porque que aparezca tu nombre y el de Raúl en una misma oración ya es considerado de mala suerte en filas del oficialismo, dijo: “Ya que no renuncia, tal vez podamos reubicarlo. De esa manera el episodio no sería tan traumático para él”.

Consultado sobre hacia qué repartición del Estado enviarían al segundo del Ejecutivo, contestó que “el lugar ideal para mandarlo es el Instituto Uruguayo de Meteorología, el Inumet, ya que así podríamos aprovechar esa virtud innata que tiene para que la gente le pegue”.