Recta final

Cuatro horas duró la reunión que mantuvo ayer de tarde Javier Miranda, presidente del Frente Amplio (FA), con varios líderes sectoriales de la fuerza política: José Mujica (Movimiento de Participación Popular, MPP), Mónica Xavier (Partido Socialista), Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), Juan Castillo (Partido Comunista del Uruguay, PCU) y Leonardo de León (Lista 711). El mismo cuadro que el 1º de agosto evaluó la situación política del vicepresidente Raúl Sendic en la sede del FA. Pero ayer, la reunión se hizo lejos de la “caja fuerte” donde está guardado con mucho recelo el “sobre cerrado” con el –a esta altura, mítico– dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre Sendic, ya que tuvo lugar en el despacho de Mujica, en el Palacio Legislativo.

Castillo dijo a la diaria que se trató de la “cuarta reunión” en la que se busca “construir el mejor consenso para tener un Plenario del FA”. En concreto, la fuerza política busca dos tipos de consenso: el primero de ellos refiere a la fecha en la que se llevará adelante el Plenario que aborde el dictamen del TCP, y el segundo acerca de qué resolución podría tomarse cuando se conozca el fallo adverso de este cuerpo.

Castillo explicó en la reunión de ayer que, respecto a este primer punto, se definió que la fecha del Plenario será posterior al 25 de agosto (cuando el FA celebra el Día del Comité de Base) y anterior al 11 de setiembre, dado que algunos sectores no querían que la convocatoria al Plenario se demorara más de un mes. “Javier [Miranda] se fue de la reunión habiéndose comprometido a que iba a hacer contactos con los demás sectores para tratar de encontrar una fecha con el mayor consenso posible”, dijo Castillo. Se espera que la fecha final se defina en la Mesa Política que se llevará adelante en Flores.

También se intenta buscar consenso sobre qué hacer con el dictamen del TCP. “Hay dos hipótesis posibles en los contenidos, y hay que construir una resolución en función de esas dos hipótesis. Una es que no hay nada que criticar, y la otra [ya confirmada por la diaria] es que se analice críticamente algunas actitudes vinculadas con la ética [de Sendic]. El esfuerzo de trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con esta última hipótesis, está claro. En eso se van a buscar los acuerdos la semana que viene”, explicó Castillo.

El secretario general del PCU también dijo que se comunicó con De León cuando leyó las declaraciones que hizo el diputado Felipe Carballo el miércoles a El País y El Observador, señalando que su sector político asumiría íntegramente un fallo adverso contra Sendic. “Le dije que si ese era el tono de las declaraciones, no contribuían ni ayudaban en todo el esfuerzo que hacemos todos los demás en la búsqueda de una salida lo más fortalecida posible”, dijo. Según el ex director nacional de Trabajo, De León relativizó los dichos de Carballo. No obstante, la diaria pudo saber que en la reunión de ayer el senador ratificó su malestar con el TCP a raíz de las “filtraciones” del dictamen.

El propio Mujica confesó ayer que ya accedió al contenido del dictamen: cuando le preguntaron si “tenía idea” de qué decía el fallo, respondió: “sí”. El ex presidente habló ayer de noche en una rueda de prensa a la salida de un homenaje a Eleuterio Fernández Huidobro en La Huella de Seregni. Dijo que “la ética no es política, es ética nomás”, aunque “va más allá de la palabra y de los gestos, tiene que ver con cómo vives y para lo que vives”. Por lo tanto, “lo más importante es la almohada, tu conciencia, vivir como se piensa”. Agregó que “es un momento delicado” del que se va a salir, y que Sendic “está cascoteado y preocupado”. “Estas son tormentitas de verano. No se muere nadie. Habrá una lágrima y a empezar de nuevo. Lo principal no es triunfar, es volverse a levantar cada vez que uno se cae”, filosofó.

Bullying

Ayer al mediodía, Sendic estaba citado para comparecer ante la comisión investigadora sobre la planta regasificadora en el edificio anexo de Palacio Legislativo. Pero la sesión se anuló porque el vicepresidente avisó una hora y media antes que no iba a asistir, por segunda vez consecutiva a este cuerpo.

El diputado Pablo Abdala, integrante de la comisión, dijo a la diaria que en el comunicado que recibieron no se señalaban los motivos de la ausencia repentina. Dijo que sintió “cierta molestia” al principio, ya que la reunión estaba pactada desde hace más de un mes. “No soy indiferente a la situación que están viviendo el gobierno y el FA, pero no tengo más remedio que ver las cosas desde el punto de vista del trabajo parlamentario y de la tarea de la comisión investigadora”, añadió, y sostuvo que el testimonio de Sendic “es muy relevante” para la investigación.

Horas antes de que se suspendiera la comisión, se conocieron declaraciones del presidente Tabaré Vázquez a Búsqueda. El presidente dijo que si hubiera sido juzgado negativamente por el TCP, habría dado un paso al costado. Recordó que él estuvo en la mira del TCP en 1996, acusado de haber intervenido en la compra de equipos a una empresa que integraba uno de sus hijos. El fallo de este cuerpo, sin embargo, fue favorable a Vázquez. “Sí; si no, yo me hubiera ido”, aseguró.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP), deslizó algo similar ayer en una rueda de prensa. Le preguntaron si renunciaría en el hipotético caso de que el TCP dictaminara que él realizó alguna acción dentro del gobierno que se separa de la ética. “Creo que en principio, sí. Pero no ha pasado y no creo que vaya a pasar”, contestó.