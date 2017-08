Se enreda la trama del robo a HBO

La semana pasada informamos acerca del ciberataque a HBO en el que crackers robaron un terabyte y medio de material de ese canal, con la intención de obtener un rescate que no les pagaron. La novela continúa, mientras se investiga cómo fue posible llevar a cabo el robo y se trata de identificar a los responsables. Sigue sin estar claro exactamente qué se llevaron: tras la difusión anticipada en internet de una versión con mala calidad del cuarto capítulo de Game of Thrones, y posteriormente de un guion del quinto, no hubo filtraciones de este último episodio, que se emitió el domingo, sino sólo de algunos capítulos no estrenados de la serie Curb Your Enthusiasm, que estaba previsto emitir en octubre. Por supuesto, eso puede deberse a que los crackers no tienen nada más de Game of Thrones, o a que se guardan algo con la esperanza de negociarlo (ya que, obviamente, aquello que divulguen pierde inmediatamente valor de cambio).

Mientras tanto, y sin que se sepa aún si lo robado incluye información financiera de HBO, o qué cantidad de dinero le piden los ladrones a la empresa, circulan todo tipo de rumores. Personas no identificadas que aseguraron estar relacionadas con el ciberataque le han escrito a medios de comunicación que HBO ofreció 250.000 dólares para recuperar lo suyo, pero que no llegó a un acuerdo con los crackers, y que algunos de los mayores competidores del canal estaban intentando comprar el botín (algo que, por cierto, no parece demasiado verosímil). A su vez, el canal dio a conocer un comunicado en el que niega estar en negociaciones con los responsables del ciberataque, y adelantó que no va a realizar comentarios cada vez que aparezca una nueva pieza de este rompecabezas, porque no tiene interés en ayudar a los ladrones a conseguir atención mediática.

Como para complicar un poco más las cosas, en estos días se filtró por anticipado otro episodio de Game of Thrones, pero pronto se supo que eso no había sido obra de los crackers, sino responsabilidad de Star India, una firma asociada con HBO para la distribución de sus series desde 2015.

Como guion, todo esto tiene cierto interés, pero la trama no llega a comprenderse con claridad, de modo que por ahora no parece probable que HBO produzca una serie sobre el asunto.