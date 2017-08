Se presentaron las listas de la 71 para la elección de jóvenes del Partido Nacional

Metralletas de selfies. Cuentas de Twitter que pasan de boca en boca. Hashtags. Transmisión por Facebook Live y afines. Pero, sobre todo, mucho entusiasmo. Síntomas inequívocos de juventud. Eran algunas de las pinceladas que pintaban el paisaje de la sede de Todos, bloque del Partido Nacional (PN) que nuclea al Herrerismo, en el que ayer de noche se presentaron las cinco listas de la 71 que competirán en la próxima elección de Jóvenes –de 14 a 29 años–, el sábado 2 de setiembre. Dos muchachos comentaban que el lugar les había quedado chico, y no exageraban.

Antes de dar paso a los jóvenes, el diputado Gustavo Penadés, líder de la lista 71, dijo que la ceremonia de presentación de listas es de los momentos “más lindos”, ya que se ven los diseños y los nombres impresos, y expresó su deseo de que cada uno de los que figuran allí –no importa en qué lugar– sienta el “honor” de ver su nombre “encabezado por el Partido Nacional”. Además, el diputado recordó que la primera vez que figuró en una lista, lo hizo como primer suplente del lugar 42, cuando tenía 19 años. “Ninguna otra vez, en las que figuré en otras posiciones, me sentí tan orgulloso”, señaló.

“El 2 de setiembre tenemos para mostrarle a todo Uruguay que hay un partido que tiene 180 años de vida, pero no es viejo, sino antiguo. Un partido que nació casi que con la patria, pero eso no nos hace ser momias del pasado; muy por el contrario, ustedes son la cabal representación de que es un partido que tiene más mañana que ayer, como le gustaba decir al doctor [Luis Alberto] Lacalle Herrera”, señaló Penadés. Luego dijo que “la política moderna” se llama “equipo” y los jóvenes de la 71 son “un gran equipo”. Subrayó que hay 520 nombres entre las cinco listas de jóvenes, y que si el día de las elecciones cada uno “arrima” diez personas a votar, va a haber 5.200 votos, y así le mostrarán a un país que hay un “partido joven y vigoroso” que “se prepara para gobernar”.

Tarjeta Joven

Luego de la voz de la experiencia, les tocó el turno a los líderes de las cinco listas. Camila Olivo, de 18 años y de la lista 111, contó que llegó a la militancia a instancias de una amiga que la invitó a las actividades. Y así empezó a conocer “los principios” del PN, con los que se empezó a identificar.

Joselyn Suárez, de la lista 538, dijo que son un equipo que no sólo se preocupa “por los asuntos de la juventud”, sino por los de la “sociedad en su conjunto”.

“¿Dónde está la juventud de la 71, carajo?”, arengó Damián Sander, el más entusiasta de todos. Contó que milita “desde chiquito” en la 71, que quería que la noche de ayer fuera “un ambiente de fiesta”, y señaló que todavía quedaba gente afuera. “Tenemos varias propuestas. No puede ser que el Frente Amplio se jacte de derechos sociales cuando tenemos acá gente de Marconi que no llega a bajar el sol y ya no entra el ómnibus”, enfatizó.

Franco Canti, de la lista 1992, aseguró que la 71 “es un gran equipo” y señaló que el PN les está dando la posibilidad de demostrar que hay lugar para la juventud.

Por último, Agustín Laguardia, de 28 años, quien encabeza las cinco listas, dijo a la diaria que el PN es el “único que les da representación real a los jóvenes”, ya que en su directorio y en “cada una de las departamentales nacionalistas” tienen “voz y voto”. Agregó que para el PN los jóvenes “no son el mañana, sino el ahora”, y que eso se debe a que desde el principio se trató “de la juventud y la revolución”. Además, recordó que fue a Masoller varias veces, y que esto representó “un momento muy lindo, porque habla de un patriota, como Aparicio Saravia, un hombre que dejó hasta su propia vida para lograr lo que él creía que era necesario”.