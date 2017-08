Senadores del FA estiman que la Rendición de Cuentas se aprobará sin modificaciones en la cámara alta

El proyecto de Rendición de Cuentas fue aprobado en la Cámara de Diputados los primeros días de agosto, y ahora está siendo estudiado en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado. Después de intensas negociaciones entre el oficialismo y algunos integrantes de la oposición, como los diputados Fernando Amado (Partido Colorado) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), todos los artículos del texto fueron aprobados en la cámara baja el miércoles 2 de agosto.

Ahora, antes del 20 de setiembre, la discusión deberá pasar al Senado.

La senadora del Frente Amplio (FA) Daniela Payssé, miembro de la Comisión, dijo a la diaria que, a su criterio, el proyecto se debe aprobar como está, “no para no reabrir un debate, sino porque el acuerdo alcanzado en Diputados nos conforma y satisface. No se trata de evitar un nuevo debate: se alcanzó un acuerdo en Diputados, en la primera cámara, cuando históricamente se alcanzaba en la segunda”.

Por otra parte, el senador del FA Marcos Otheguy, también miembro de la Comisión Integrada, dijo a la diaria que la decisión en la bancada todavía no se tomó, pero, “si me pregunta a mí, creo que hay otros senadores que tenemos una visión similar: que lo ideal es que no haya que introducir modificaciones, pero eso no lo sabremos hasta que culmine el trabajo en la comisión”.

El senador dijo que está todo planificado para que el proyecto ingrese a consideración de la cámara el 9 o el 10 de setiembre.

Otheguy y Payssé coincidieron en que en la comisión se dan debates que exceden el tratamiento de los artículos de la Rendición de Cuentas, algo que, según los legisladores, sucedió ayer cuando asistieron las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“Muchas veces no se centra exclusivamente en los temas presupuestales. La oposición introduce un debate más general sobre los temas en consideración”, dijo Otheguy.

La senadora frenteamplista,por su parte, afirmó que “el debate se trasladó, como suele suceder, a una especie de miniinterpelación sobre temas no vinculados al Presupuesto. Por ejemplo, se empezó a opinar sobre dichos de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz”.

Una pinturita

La comparecencia de ayer de Wilson Netto, presidente de la ANEP, generó rispidez entre las autoridades de la educación, el oficialismo e integrantes del Partido Nacional (PN).

Según relató Payssé, la senadora nacionalista Verónica Alonso usó términos poco convenientes, que después negó. “No es que los senadores no tengan derecho a manifestarse, pero después dijeron que no habían dicho lo que dijeron. La senadora Alonso hizo una intervención y habló de que no quería que le presentara cifras maquilladas. Usó la palabra ‘maquilladas’; cuando el presidente Netto le contestó, la senadora dijo que no habló de maquillaje. La versión taquigráfica va a de- mostrar que sí lo dijo”. La senadora del FA afirmó que, en una segunda intervención, Alonso dijo “seamos honestos”, y que “cuando se dice eso es porque se infiere que no lo somos”. Payssé también contó que el diputado Pablo Iturralde (PN) habló en términos “beligerantes, como [los que] suele usar cuando se exacerba”. La legisladora del FA dijo que Alonso puede “estar de acuerdo o no con un planteo de metas, pero lo que no se puede decir es que se están maquillando cifras”.

Otheguy dijo que ayer, por momentos, la discusión “subió de tono”. “Hicieron afirmaciones que no se puede dejar pasar sobre los informes estadísticos que presentó la ANEP. Algunos senadores plantearon maquillaje de números”. Lo que se puso en cuestión fueron los números sobre la cobertura educativa, y “esa información es tomada del Instituto Nacional de Estadística [INE]. No se puede instalar que son retocados: se trata de cifras transparentes y públicas”. Para el senador, si se ponen en duda los datos de la ANEP que provienen del INE, “claramente se está cuestionando al Instituto, lo que es inaceptable”. “Para hacer ese tipo de afirmaciones hay que llevar pruebas concretas o mostrar números alternativos, cosa que no se hizo. Son afirmaciones hechas a la ligera para buscar captar algún titular de prensa”, afirmó.

Por otra parte, la senadora nacionalista Carol Aviaga aseguró a la diaria que desde la ANEP “hicieron un relato fantástico”. “Siempre están trayendo informes erróneos para justificar políticas equivocadas y los índices tan bajos. Se hicieron preguntas sobre la elección de horas docentes y no las contestaron”. Aviaga reprochó la ausencia de la ministra Muñoz y de las autoridades de Primaria. Sobre la asistencia de la secretaria de Estado, la senadora Payssé fue contundente: “En esta oportunidad no correspondía que fuera, porque los consejos son desconcentrados y tienen presupuesto propio. ANEP está en el inciso 25. El organismo que tratamos tiene potestades constitucionales para presentar su propio presupuesto; tenía que venir ANEP y no el ministerio, que es otro inciso. Esto es un error de la oposición”.

De atención

Aviaga dijo que, en su caso, cuestionó la “falta de metas, objetivos y logros en todos los informes que hicieron acerca de la inclusión de las personas con discapacidad. Además de la falta de capacitación para los docentes. Es muy difícil implementar algo basados en un sistema que genera guetos”, afirmó.