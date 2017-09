Sherwin Williams no está dispuesta a ceder maquinaria a sus trabajadores para que produzcan en una cooperativa

La empresa Sherwin Williams rechazó la propuesta del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) de que esta cediera parte de su maquinaria para que los trabajadores de la empresa pudieran conformar una cooperativa y continuar produciendo en el país. El presidente del STIQ, Raúl Barreto, dijo a la diaria que en la noche del martes la empresa dio una respuesta negativa tanto a esta iniciativa como a la idea de reinsertar a los compañeros en los puestos de venta de la empresa. El dirigente sindical sostuvo que la empresa comunicó que incluso se llevará su maquinaria a Chile y Argentina, y venderá en el mercado local lo que no pueda colocar en el exterior. A raíz de la situación, provocada tras el anuncio de la empresa de que no continuará produciendo en Uruguay, los trabajadores están en conflicto. “La única alternativa que plantean son los despidos incentivados”, dijo Barreto. Hoy sesionará la dirección del sindicato y se esperan nuevas medidas, como movilizaciones en varios puntos de venta de Sherwin Williams y un paro general el 5 de setiembre, que deberá ser confirmado hoy por la dirección del sindicato. El gremio incluso mantuvo reuniones con las cámaras de química y pintura, buscando la reinserción de los trabajadores en otras empresas del rubro, pero todavía no tuvieron una respuesta afirmativa.