Si hoy no tienen respuesta afirmativa en la Dinatra, funcionarios de Salud Pública expandirán las medidas

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) ocupó el jueves de tarde el Patronato del Psicópata, la Red de Atención del Primer Nivel y el hospital Saint Bois. Los tres centros pertenecen a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y al ocuparlos los trabajadores buscaron presionar para conseguir sus reivindicaciones, que no son nuevas. Pero el viernes el Ministerio de Salud Pública le pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que declarara la esencialidad. Martín Pereira, presidente de la FFSP, explicó a la diaria que la resolución estaba firmada, pero, “por intervención del PIT-CNT”, quedó en stand by hasta que se terminaran estas negociaciones”. El sábado de mañana los trabajadores desocuparon el Saint Bois, aunque mantuvieron la ocupación de las oficinas que no afectan directamente el área asistencial.

La promesa de las negociaciones apuntaba a la reunión tripartita que se agendó para ayer en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Era una la visión de los trabajadores antes de ingresar ayer al mediodía a la Dinatra, y otra al momento de salir de la reunión. Tras el encuentro, Pereira expresó el enojo. “Evaluamos mal la reunión. No vino el directorio de ASSE ni ninguna autoridad con poder de decisión. Vino [personal de] Relaciones Laborales y alguien del equipo de la Gerencia General y tomaron nota de los pedidos de la FFSP, pero pensamos que este ámbito era para resolver, valoramos la voluntad del MTSS de intentar armar el ámbito pero, como siempre, las autoridades de ASSE y el directorio no muestran voluntad política de solucionar esto”, disparó, calificando de “una vergüenza” que ASSE no se hubiera presentado.

Hoy a las 13.30 las partes volverán a reunirse en la Dinatra. Pereira explicó a la diaria que en caso de que la instancia de hoy “no sea fructífera”, ocuparán varios centros del interior del país y de Montevideo. En principio, pretenden que esté el directorio. “Si se encamina la negociación”, la FFSP pasará a un cuarto intermedio y se suspenderán momentáneamente las medidas planificadas. “Si la respuesta es negativa totalmente, o no se presenta el directorio, tenemos activado el resto de las medidas”, que fueron resueltas hoy en asambleas.

Qué se pide

Entre los puntos que reclama, la FFSP ya se adjudica un logro, aunque parcial. El proyecto de Rendición de Cuentas votado la semana pasada por la Cámara de Diputados incluyó una partida de 62 millones de pesos para implementar la llamada “simplificación de renglones”; según explicó Pereira, los trabajadores de ASSE “tienen un salario base de entre 2.000 y 3.000 pesos y 25 renglones que completan el salario. Eso constituye una dificultad para sacar préstamos para vivienda y perjudica a los trabajadores al momento de tramitar la jubilación, porque hay renglones que no se tienen en cuenta. Con la simplificación de renglones empezaríamos a tener una mejor jubilación y tendríamos un mejor acceso a la vivienda o préstamos sociales”, explicó. Ahora el gremio pide ponerle fecha a este cambio y que comience a ejecutarse en enero de 2018, de modo de que en febrero los trabajadores ya puedan tener un recibo acorde al sueldo. Pereira reclamó que fijar las fechas es importante, “porque ya hace tres años que tenemos firmados los convenios de su implementación, pero no se han cumplido”.

Además de lo anterior, los trabajadores reclaman un aumento salarial de 3,5% por encima del ajuste de inflación. Según Pereira, para eso no se requiere modificar el proyecto de Rendición de Cuentas, ya que “se puede hacer con fondos propios de ASSE, que no se ejecutaron y que podrían usarse para llegar al aumento salarial. Para poder implementarlo se precisa voluntad política del directorio”, dijo. El funcionario explicó que ASSE no les hizo una devolución de su propuesta ni se expidió acerca de si pueden darles un porcentaje menor de aumento o una partida fija que compense los bajos salarios que tienen en comparación con los trabajos de la salud privada.

Por otra parte, la FFSP pide que ASSE avance en la contratación de más personal y en la “destercerización”. “Sabemos que la eliminación de las tercerizadas es difícil, porque se trata de 3.000 cargos”, reconoció Pereira, pero acotó que es necesario seguir el proceso de la pasada Rendición de Cuentas, mediante el cual cerca de 300 trabajadores pasaron a ser funcionarios. El proyecto de Rendición de Cuentas incluye partidas para completar la presupuestación de funcionarios del block quirúrgico que antes estaban tercerizados; Pereira acotó que esa partida faltaba, porque al momento de hacer el cálculo, no se habían incluido los incentivos que cobraban esos funcionarios.