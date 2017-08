Sinae pide precaución en las zonas inundadas por la incidencia del viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un alerta naranja para los departamentos de Maldonado, Canelones, Rocha, San José y Montevideo. Se pronostican vientos de entre 50 y 75 kilómetros por hora con rachas superiores en los departamentos del sur y el este. En el resto del país la advertencia es amarilla. El pronóstico se actualizará a las 9.00 de hoy.

Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), dijo a la diaria que a pesar de que los vientos no van a ser tan fuertes, la población debe tener precaución en las zonas inundadas. “En la medida en que el viento se diese en un día normal, no afectaría, porque no va a ser de gran magnitud, pero como se puede dar en tierras anegadas, hay riesgos, por lo que hay que tener cuidado. Las personas tienen que estar atentas a los cambios que puedan darse, reduciendo el tránsito en la medida de lo posible”. Traversa advirtió sobre la posibilidad de caída de árboles en los lugares inundados. Exhortó, además, a las personas que tengan que salir de sus casas a estar atentas a cambios como, por ejemplo, la caída de ramas o de cables eléctricos.

“Si bien se han reducido sensiblemente la cantidad de ríos y arroyos que están cortando rutas o caminos, todavía hay gran cantidad de afectados. En esos casos es muy importante que la gente preste particular atención a no cruzar”, dijo.

Uno de los departamentos más perjudicados fue Canelones. El informe de Sinae de ayer daba cuenta de 249 personas evacuadas y 288 autoevacuadas. Según ese organismo, el temporal en Canelones se caracterizó por importantes lluvias, principalmente en la zona de Ciudad de la Costa, llegando a un acumulado de 225 milímetros a las 7.00 durante el sábado 26 de agosto. Esto generó problemas vinculados a la crecida de cursos de agua, en particular el río Santa Lucía y los arroyos Carrasco y Canelón Chico.

El Sinae informó ayer que, si bien la situación estaba controlada, aún había un total de 890 personas desplazadas en todo el país, de las cuales 418 eran evacuadas y 472 autoevacuadas. De ese total, 565 se encuentran en Canelones (280 evacuadas y 285 autoevacuadas), diez en Colonia, 138 en Florida, 84 personas en Maldonado, 29 en Lavalleja, 20 en San José y 54 en Soriano.

En Soriano, hasta el lunes había 54 personas desplazadas de sus hogares: 11 evacuadas y 43 autoevacuadas en casas de familiares. En San José, hasta ayer, había 20 personas evacuadas y se inició el operativo de limpieza y desinfección de las viviendas, por lo que se estimaba que retornarían a sus hogares en el correr el día.

En Florida, el Comité Departamental informó que el río Santa Lucía continuaba bajando ayer. Las personas desplazadas en ese departamento llegaron a 138 (75 evacuadas y 63 autoevacuadas).

En San Carlos (Maldonado) había dos personas evacuadas hasta ayer, mientas que en Pan de Azúcar había 22 evacuadas, todas alojadas en el Club Albion. El total de autoevacuados llegó a 60. En Lavalleja había 29 personas desplazadas (ocho evacuadas y 21 autoevacuadas).