Sindicato del INAU rechaza usar carteles identificatorios frente a los internos; negociarán usarlos, pero cada uno el de otra persona

El dirigente sindical y oso de los dibujos animados Joselo López explicó que los trabajadores agremiados del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se oponen a una nueva medida de las autoridades. Temen que la obligatoriedad de llevar carteles identificatorios sea utilizada contra ellos, en caso de que tengan problemas con algún menor internado.

“Para que no digan que somos un gremio inflexible, logramos llegar a un acuerdo”, dijo a Los Informantes (diario) un trabajador que no quiso identificarse, por las razones esgrimidas anteriormente. “Todos los días se colocan sobre una mesa los cartelitos y se mezclan. Cada uno toma uno, tratando de que no sea el suyo, y listo”, explicó.

Esta medida impediría las represalias de familiares de internos. “Imagínese que yo le doy una golpiza a un muchacho. Bueno, su madre va a querer prender fuego mi casa, pero como el cartelito que llevo puesto dice ‘Menéndez’, va a prender fuego la casa de Menéndez. O sea que no va a poder llevar a cabo su venganza”, agregó quien no sería Menéndez, sino alguien más.