Trabajadores denuncian que barcos paraguayos hacen actividades de cabotaje ilegales entre Nueva Palmira y Montevideo

Los trabajadores del sector mercante del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) cerrarán mañana la entrada principal de pasajeros y de carga del puerto de Montevideo, entre las 8.30 y las 14.30, en el acceso Yacaré. Los mercantes denuncian que la tripulación de los buques de carga paraguayos que navegan en aguas jurisdiccionales uruguayas “no tiene la certificación de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la cual Uruguay es estado miembro y ha ratificado todos los convenios internacionales mediante la Ley Nº 16.345 aprobada por el Parlamento en 1999”, según un comunicado que el gremio emitió el jueves.

El lunes de la semana pasada se tomó la misma medida de distorsión, y los integrantes del sindicato no descartan otras acciones, como cerrar el puerto de Nueva Palmira y retrasar la salida de las embarcaciones paraguayas.

la diaria habló con Francisco Amaro, secretario general del sector mercante del SUNTMA, quien dijo que desde el sindicato entienden que los barcos que hacen el trayecto entre Nueva Palmira y Montevideo “ingresan dentro de aguas jurisdiccionales uruguayas, y, por lo que dice la ley, deben contar con personal titulado como gente de mar”.

Consultado sobre el reclamo, Alberto Díaz, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), dijo a la diaria que no hay ninguna prohibición para que la bandera paraguaya entre en esas aguas. “Tenemos tratados de igualdad entre la bandera paraguaya, la uruguaya y la boliviana, que si bien viene poco, también existe”, aseguró.

Díaz dijo que no reconoce que estos barcos hagan “cabotaje”, porque entiende que esta actividad implica “levantar carga en un puerto uruguayo y dejarla en otro puerto uruguayo”, y eso “no está ocurriendo con un barco de bandera extranjera”. “Si ocurriera no es un delito, lo que tienen que hacer es pedir una autorización a los otros barcos para ver si pueden llevar esa carga, algo que no se hace en ANP sino en Prefectura Nacional Naval. [De todas formas], no estoy reconociendo una actividad de cabotaje entre Nueva Palmira y Montevideo”, sostuvo. El presidente de ANP agregó que lo que “hay es un pedido justo”, porque las empresas “perfectamente podrían contratar personal uruguayo”, aunque eso no puede “ser una exigencia”. “Evidentemente hay un deseo de trabajar en estos barcos, pero yo no reconozco otro problema”, concluyó.

Amaro aclaró que no se trata de que se eliminen esas líneas, porque “es la salida al mar de mucha producción de América Latina”, pero observó que estas podrían ser una fuente de trabajo para los marinos mercantes uruguayos. Por eso, propuso que en el tramo Nueva Palmira-Montevideo las embarcaciones sean tripuladas por uruguayos, que tienen habilitación de la OMI, y luego, en el puerto de Montevideo, vuelva a abordar el personal de la empresa paraguaya, cuando la mercadería pasa a los buques de ultramar.

De paso, Amaro recordó que cuando dejaron de navegar los buques de ultramar de bandera uruguaya, en la década de los 80, cientos de marinos tuvieron que emigrar. “Hace años que decimos que Uruguay vive de espalda al mar: pasamos de ser un país de desarrollo productivo a ser un país de servicios”.

Otra mirada

Herman Montero, secretario de finanzas del sector mercante del SUNTMA, dijo a la diaria que la diferencia con Díaz es de una interpretación de la ley. El sindicato considera que el pasaje entre los puertos nacionales es una actividad de cabotaje. “Las tripulaciones formadas por el Estado paraguayo no tienen la certificación OMI, el Tratado de la Hidrovía [en el que se amparan] no se lo exige, pero, para tocar el puerto de Montevideo, sí lo necesitan, porque el acuerdo llega hasta Nueva Palmira”, argumentó.

Como Amaro, Montero aclaró que no están en contra de que los barcos entren, “lo que decimos es que, para que las empresas cumplan con la reglamentación, tienen que llevar tripulación nacional”.

Los integrantes del SUNTMA aseguraron que tanto la ANP como Prefectura tienen competencias en el asunto. Según afirmaron, Prefectura es la que tiene que hacer cumplir la Ley 16.345 que regula los convenios internacionales como el de la OMI en todas las embarcaciones; en tanto, la Capitanía de Puertos, dependiente de ANP, es la que controla que Prefectura haga cumplir la ley.

En el comunicado del jueves, los integrantes del SUNTMA afirmaron que la generación de empleo es de “absoluta prioridad”, e instan a la apertura de un diálogo en el que se defina la regulación de esta situación. “Estamos dispuestos no obstante a recurrir a los ámbitos que corresponda y tomar las medidas que sean necesarias, siempre con visión de preservar nuestra soberanía y dar cumplimento a las leyes y normativas vigentes. Nos fraternizamos con los trabajadores paraguayos que no son responsables de esta situación y a los perjudicados por las eventuales medidas que tomemos”, asegura el gremio.