UPM cumplió en 2016 con todos los parámetros ambientales establecidos

La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) publicó este miércoles los resultados del monitoreo ambiental de la planta de celulosa de UPM en el río Negro y de la desembocadura del río Gualeguaychú. El estudio fue realizado por los técnicos uruguayos Eugenio Lorenzo y Gustavo Seoane y los argentinos Esteban Lyons y Mabel Tudino.

El análisis establece que la planta de UPM cumplió con todos los parámetros ambientales exigidos por la normativa uruguaya (ver tabla), con una única excepción: en diciembre de 2016 superó el valor límite establecido por la normativa para el fósforo total. El máximo permitido es de 0,074 mensual y registró 0,110. De todos modos, en el promedio anual, el máximo permitido de fósforo es 0,06 y la pastera tuvo 0,033. “A lo largo del período informado no se ha constatado incumplimiento de la normativa vigente en lo que refiere a carga específica por unidad de producción”, señala el informe de los científicos.

En tanto, el informe de la desembocadura del río Gualeguaychú arroja incumplimientos en las concentraciones de aluminio, hierro, amonio y berilio (en la totalidad o la casi totalidad de los monitoreos realizados); de atrazina en un par de ocasiones; y de manganeso, níquel, cromo total, organoclorados e hidrocarburos totales en una oportunidad. “En todo el resto de los parámetros medidos, la comparación con la normativa vigente indica cumplimiento de la misma”, puntualiza el informe.

Gastón Silberman, presidente de la delegación uruguaya en la CARU, dijo a la diaria que el organismo ya se puso al día con la publicación de información atrasada, y a partir de ahora publicará información mes a mes. Los últimos datos disponibles en la web por el momento son de enero de 2017; en ese monitoreo mensual, al igual que en el de 2016, UPM no excedió los límites previstos por la normativa en ningún parámetro y para ninguna sustancia.

El presidente de la CARU explicó que no ha habido variaciones en las mediciones, que en general indican cumplimiento de la normativa ambiental. En el caso de Gualeguaychú, pese a que hay valores que superan los parámetros establecidos, Silberman valoró que “han sido puntuales y no tienen una gran incidencia”. Explicó que no ha habido “observaciones” del comité científico respecto del grado de cumplimiento de la normativa ambiental, y que si las hubiera, en ese caso la delegación en la CARU del país en cuestión lo debe comunicar a sus organismos nacionales competentes.