Venta de cannabis: bancada del MPP propondrá reunión de legisladores del FA con BROU, BCU e Ircca

Con el objetivo de defender la ley de regulación del mercado de cannabis y de dar un “mensaje fuerte” a las empresas y la ciudadanía, los legisladores de ambas cámaras del Movimiento de Participación Popular (MPP) plantearán que se lleve adelante una reunión de la bancada oficialista con autoridades del Banco Central del Uruguay, del Banco República (BROU) y del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), para estudiar los obstáculos financieros que están enfrentando las farmacias que venden esta sustancia.

La reunión de las bancadas del MPP se llevó a cabo por iniciativa del ex presidente y ahora senador José Mujica, y la idea de la convocatoria surgió en el encuentro. “Estuvimos discutiendo el tema de la ley y la necesidad de defenderla. Ha sido un camino que Uruguay tomó soberanamente y de forma muy prolija”, dijo el diputado Alejandro Sánchez, de ese sector. El legislador resaltó que el sistema construido no sólo no habilita el lavado de activos, sino que lo combate. “Esto es un golpe directo al narcotráfico y tenemos que salir a defender la ley”, sostuvo.

Por eso, la bancada del MPP, la más numerosa del FA, optó por dar un “mensaje fuerte hacia las empresas y hacia la ciudadanía, en el sentido de que estamos todos comprometidos con la defensa de este proyecto”, dijo Sánchez. El legislador aclaró que el planteo hecho a la bancada del FA no implica llamar a las autoridades a una comisión específica, sino que se las convoca simplemente a una reunión informal con los legisladores oficialistas. El planteo se hará efectivo el martes.

Uno de los legisladores más cercanos al equipo económico del gobierno, el diputado Alfredo Asti, se mostró a priori conforme con la propuesta: “Es bueno que los legisladores estemos informados y tengamos la explicación directa de quienes tienen que tomar las medidas administrativas vinculadas al relacionamiento financiero internacional. En vez de estar intercambiando opiniones por la prensa, es bueno tener de primera mano la situación, las alternativas y cuál es la estrategia que debemos tomar para ratificar este camino de lucha contra el narcotráfico”.

Al tema del cannabis también se refirió ayer el senador colorado Pedro Bordaberry, pero desde otro punto de vista. El líder de Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley al Poder Ejecutivo para gravar con impuestos tanto la venta de cannabis en farmacias como a los autocultivadores y a los clubes de membresía. La venta en farmacias sería gravada con el IVA y el Imesi, mientras que los autocultivadores deberían pagar 1.085 unidades indexadas (UI) anuales (algo menos de 4.000 pesos) y los clubes de membresía, 32.550 UI (118.700 pesos anuales). “Carece de fundamento liberar del pago de tributos a una sustancia que, al igual que el cigarrillo y las bebidas alcohólicas, es adictiva. Salvo, es claro, que se pretenda subsidiar su venta y así fomentar su consumo”, dice Bordaberry en la exposición de motivos.