Abogado de Sendic considera “sorprendente” la actuación de la Jutep y lo que hizo el fiscal de Corte con su dictamen

El fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, a cargo del caso ANCAP, dijo ayer a Subrayado que incorporará a la causa judicial el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el uso que dio el ex vicepresidente Raúl Sendic a la tarjeta corporativa de la petrolera estatal. El miércoles, además de publicarlo, la Jutep envió a la Fiscalía General de la Nación el dictamen, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se lo entregó a Pacheco, según comunicó en su cuenta de Twitter.

El informe de la Jutep concluye que los hechos verificados “constituyen violaciones por parte del Sr. Raúl Sendic de las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a Probidad [...], Rectitud [...], Legalidad [...], Implicancias [...], Buena Administración Financiera [...], Rendición de Cuentas [...], y Prohibición de Uso Indebido de Fondos”.

El abogado de Sendic, Gúmer Pérez, dijo a la diaria que le pareció “sorprendente” la actuación de la Jutep en este caso, así como la del propio Díaz, que en pocas horas derivó el informe a Pacheco. “A partir de ahora tendrían que remitir todos los informes solicitados de la Jutep, y cada vez que actúe, la Jutep va a tener que remitir a un juzgado, a un fiscal de Crimen Organizado; si ese es el criterio, de aquí en adelante, cada vez que actúe la Jutep va a tener que hacer lo mismo, porque uno confía en el principio de igualdad”, afirmó. El abogado aseguró que el informe “no tiene una connotación desde el punto de vista judicial; no es vinculante para la Justicia ni mucho menos”, y opinó que “no tiene mucho sentido” el informe “porque Sendic no forma parte de la administración”. Dijo que no puede hacer una valoración del informe porque no tuvo acceso “a ninguna actuación” de la oficina: “Desconozco el informe que presentó ANCAP y las argumentaciones que presentaron los otros directores, por eso no podemos emitir un juicio de opinión ni de valor”.

Pérez se preguntó “cuándo actúa o no actúa la Jutep” y dijo que si el objetivo es “ser un órgano evaluador de conductas de toda la administración y los órganos que integran el Estado, tendría que empezar a pedir rendiciones de cuentas de gastos a los ministros, a los jueces”. “No he visto que haga eso. Creo que es el primer caso en el que la Jutep actúa con estas características”, criticó. Además, cuestionó que el dictamen de la Junta se emitiera “a 24 horas de que Sendic presentara una respuesta” y que sea “mediatizado a través de los distintos medios de comunicación”. “Por lo pronto, es sorprendente”, afirmó. El abogado también se refirió a otros casos en los que, a su juicio, la Jutep también podría haber actuado: “Todos hemos leído de gastos de algún legislador de más de 220.000 dólares en viáticos en viajes, y no vi a la Jutep ni al fiscal de Corte actuar y pedir explicaciones sobre eso. Se centralizó en Sendic, vaya a saber uno por qué, pero llama poderosamente la atención”, dijo.

El presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, explicó a la diaria que puede haber distintos motivos por lo que se derive un informe a la Justicia. Por ejemplo, cuando se recibe una denuncia de un organismo público sobre delitos, o casos en los que, apenas está el informe, “automáticamente lo tenemos que pasar al fiscal de Corte”. No fue así el caso de la investigación sobre Sendic, que la Jutep inició de oficio. “Si nosotros vemos algún elemento que puede llevar a dudas, elementos que puedan suponer la existencia de alguna ilegalidad, tenemos la obligación de pasarlo a la Fiscalía, y este es el caso”, explicó. Gil Iribarne explicó que el informe sobre la actuación de Sendic, además de al fiscal de Corte, fue enviado a Presidencia de la República, a ANCAP y al Tribunal de Cuentas de la República, “porque entendemos que son insumos que les pueden servir. Nosotros recolectamos información, la analizamos y no tenemos por qué esconderla; no les decimos para qué, pero la remitimos porque les puede servir”. El jerarca añadió que el fiscal de Corte es, por ley, “nuestro asesor natural, el punto de contacto con el sistema judicial”.

Gil Iribarne también explicó que el informe fue emitido el miércoles, al día siguiente de haber recibido las respuestas de Sendic, “porque consideramos que habíamos analizado todos los elementos”. “Para nosotros, la validez de un informe no se mide por reloj, se mide por el contenido, si es bueno o malo”, agregó. Opinó que el análisis de la información aportada por el ex vicepresidente “es bastante claro”, y añadió que, “por las dudas, transcribimos 90% de las respuestas de Sendic, para que cualquiera pueda leerlas e interpretar si las conclusiones que sacamos son certeras”. Además, consideró “totalmente superficial” que se cuestione que el informe haya salido rápido.

Por todos

Para Felipe Carballo, diputado de la lista 711 –el sector que lidera Sendic– el informe de la Jutep deja “claramente establecido que hubo un conjunto de fallas administrativas, que a nuestro entender son compartidas por los diferentes organismos que tenían que haber controlado y no lo hicieron, y que quizá uno de los errores cometidos por el compañero Sendic haya sido no haber guardado los tickets de esos gastos, de hace por lo menos siete años”. Consideró que “en gran medida teníamos razón cuando planteábamos, frente al informe del Tribunal de Conducta Política de nuestra fuerza política, que era un informe que nada tenía que ver con la ética, sino que en realidad hablaba de cuestiones administrativas y desde el punto de vista jurídico”.

Carballo presentará varios pedidos de informes a los distintos entes públicos, en los que solicitará datos sobre todas las tarjetas corporativas que existen en el Estado, publicó ayer el semanario Búsqueda. Dijo que se trata de 137 tarjetas corporativas y que consultará sobre su uso desde el año 2000 hasta la fecha; pedirá los estados de cuenta, motivos de su uso y detalles de los reembolsos, en el caso de que los haya habido. La idea es tener “una visión más global de qué es lo que ha sucedido en los diferentes entes del Estado”, explicó.