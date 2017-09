Astori sostuvo que “respeta” la decisión de Masoller y aseguró que el gobierno está “muy lejos” de lograr un acuerdo con UPM

El director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrés Masoller, renunciará a su cargo esta semana por diferencias vinculadas a las negociaciones con la pastera UPM. La noticia la dio ayer en las primeras horas de la tarde Telemundo, y pocos minutos después el propio Masoller la confirmó al portal de El País. “Fundamentalmente es por desacuerdos con la forma en que se está llevando adelante la negociación con UPM”, dijo el funcionario a ese medio.

El presidente Tabaré Vázquez se ha referido en más de una ocasión a la inminencia de la firma de un acuerdo de inversión entre el gobierno y la pastera finlandesa, que sin embargo no termina de concretarse. En el seno del Ejecutivo hay posiciones diversas; mientras que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, son más proclives a aceptar los pedidos de la empresa en materia de beneficios económicos e infraestructura, otros secretarios de Estado son más reticentes a hacerlo. Entre ellos están los ministros Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y Danilo Astori (MEF).

Consultado ayer por la diaria sobre la renuncia de Masoller, Astori dijo que respeta “totalmente” la decisión y que seguirá “manteniendo excelentes relaciones profesionales y personales” con él. “Hace años, nosotros pedimos en comisión a Masoller, porque él es funcionario del Banco Central [del Uruguay, BCU], y ahora él entendió que había cumplido un ciclo y decidió retornar a su cargo en el BCU. Es una situación que se presenta normalmente en equipos de trabajo, y no tengo absolutamente ninguna visión crítica al respecto”, manifestó.

El ministro aseguró que en 12 años de trabajo conjunto, “fueron mucho más importantes los acuerdos que las diferencias, incluso en el tema de UPM”. Sin embargo, se excusó de profundizar en los motivos del alejamiento de Masoller, “por dos razones”. “La primera es que estamos muy lejos de tener un acuerdo respecto de UPM. No se resolvió el tema. Y no es una discusión fácil. En segundo lugar, en la medida en que no está resuelto y no se puede abundar en detalles sobre un acuerdo no definido, no me parece sano discutir públicamente los acuerdos y las diferencias que hay sobre las decisiones que se toman, que son absolutamente normales. Nosotros trabajamos mucho en equipo y tenemos una gran capacidad de decisión colectiva de las cosas que hacemos. Una vez que decidimos, no creo que corresponda decir: ‘Fulano discrepó con esto, Mengano discrepó con lo otro’, sino que es la decisión del ministerio y vamos todos atrás de ella”, remarcó.

Agregó que el criterio que tiene el MEF en las negociaciones es apuntar a que la inversión “arroje un balance beneficioso para el país” y, en ese sentido, “hay muchas cosas a analizar, y no sólo económicas”, sino también ambientales y jurídicas. Aseguró que en todos los planos UPM tiene exigencias, pero el gobierno también plantea “muchas exigencias”.

Sobre la difusión del acuerdo laboral entre el Ejecutivo, UPM y el PIT-CNT para la eventual construcción de una segunda pastera, Astori comentó que “se entendió necesario dar a conocer ese acuerdo como un signo de avance”, y que el PIT-CNT “estuvo muy interesado en que eso se diera a conocer”. “También respeto mucho esa decisión”, aseguró. Consultado sobre si la difusión de este acuerdo no podría considerarse una especie de presión en la negociación por el acuerdo de inversión global, aseguró que no lo considera así “en absoluto”. “El ministerio va a seguir defendiendo las cosas que entienda necesario defender”, afirmó.

Las negociaciones con UPM no son el único tema en el que el MEF tiene diferencias con otros integrantes del gabinete y con el presidente Vázquez. La solución para el tema de los cincuentones, que Vázquez anunció personalmente a un grupo de manifestantes en la puerta de la Torre Ejecutiva, tomó por sorpresa a las autoridades del MEF y generó molestia en algunos funcionarios de la cartera, entre ellos Masoller. Según supo la diaria, en aquel momento Masoller estuvo a punto de renunciar. Ayer el jerarca confirmó a El País que el tema de los cincuentones también pesó en su decisión de alejarse de la cartera. Antes de integrarse al equipo económico del Frente Amplio en 2005, Masoller fue jefe del Departamento de Análisis de Coyuntura del BCU.