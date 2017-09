Bascou y Ezquerra acudirán a la Comisión de Ética del PN el miércoles

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, y el diputado tacuaremboense Wilson Ezquerra comparecerán ante la Comisión de Ética del Partido Nacional (PN) el miércoles de la semana que viene, según confirmó el presidente del Honorable Directorio de este partido, el senador Luis Alberto Heber, al diario El País. La comisión está integrada por Jorge Bartesaghi, Gonzalo Lorenzo, Carmen Asiaín, Augusto Durán Martínez y Eduardo Lombardo.

Bascou enfrenta una denuncia en su contra por cheques librados sin fondos y por deudas relacionadas con su actividad empresarial. A esto se sumó que la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Soriano anunció el martes que convocaría una sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Soriano para promover que el Senado analice la destitución del intendente por violación de la Constitución. Los ediles aseguran que la Intendencia de Soriano compró combustible a una estación de servicio propiedad de Bascou, de la que, además, este era “director, administrador y presidente”.

El edil frenteamplista Carlín Susaye confirmó a la diaria que la sesión de la Junta Departamental que buscará llevar el tema al Senado se llevará a cabo el martes. En esa sesión el FA requerirá obligatoriamente votos nacionalistas, ya que cuenta apenas con siete de los 31 ediles del cuerpo parlamentario local, y el pasaje de la situación a la cámara alta requiere al menos 11 votos. A los ediles frenteamplistas no les alcanzaría siquiera con hacer una alianza con el Partido Colorado, ya que sólo cuenta con dos curules en Soriano.

Ayer el director de Jurídica de la Intendencia de Soriano, Andrés Ramírez, brindó una conferencia de prensa en la que, según recogió la agencia de noticias Agesor, aseguró que la estación del intendente “en ningún momento contrató con la Intendencia”. Según este jerarca, la estación de la que Bascou era propietario “tiene un contrato que suscribió el anterior jefe comunal Guillermo Besozzi con ANCAP ente autónomo”, y en el que la empresa se comprometía a abastecerla por intermedio de “la red de combustibles que tiene a lo largo de todo el país”, lo que implicaba a cualquier estación del país, por lo que si se acudía a la estación que pertenecía a Bascou era debido a “la cercanía”. Según dijo, la “posición” de la Intendencia es que “en ningún momento se ha violado la Constitución de la República”.

En tanto, el martes Ezquerra brindó una conferencia de prensa en la que se ofreció voluntariamente a asistir a la Comisión de Ética del PN y adelantó que no se amparará en sus fueros parlamentarios si la Justicia pide que se los retiren. Ayer, el otro diputado por Tacuarembó, el frenteamplista Edgardo Rodríguez, valoró el gesto de Ezquerra. “Me parece que es una actitud correcta. No podemos ampararnos en los fueros parlamentarios frente a situaciones comunes o delitos comunes”, dijo el legislador en declaraciones recogidas por Radio Uruguay. Según Rodríguez, “el fuero está pensado para otro tipo de situaciones desde el punto de vista político, pero no para protegernos de situaciones comunes”. “Cuando cometemos un error, [lo ideal es] que se nos trate como se trata a cualquier ciudadano”, resumió.