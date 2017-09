Basso descartó brote de sarampión en la escuela 364 del Cerro

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, descartó un brote de sarampión en la escuela 364 del Cerro y confirmó que se trata de varicela. El jerarca dijo ayer que no hay sarampión en Uruguay desde 1999, y llamó a seguir vacunando a los niños con las dos dosis de la triple viral. “Estamos haciendo un fuerte énfasis en no bajar la cobertura de vacunación. Nos hemos habituado a que no hay sarampión, y eso puede llevar a la presunción de que estamos libres de ese riesgo, pero está latente”. También agregó que hay colectivos “que tienen una predisposición a no vacunar a sus niños, que han estado protegidos porque el resto de la población está vacunada”.

Sobre los casos de varicela dijo que, al ser una enfermedad muy contagiosa, tanto las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria como Vigilancia Epidemiológica “están tomando las medidas adecuadas para evitar la transmisión”.