Caso Sendic llega a las Naciones Unidas: Tabaré Vázquez hablará ante la Asamblea General sobre prevención de abusos

Gracias a la notoriedad que adquirió el papelón del ex vicepresidente Raúl Sendic, el presidente Tabaré Vázquez fue invitado a participar como uno de los oradores principales de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una reunión que abordará el tema de la prevención del abuso. “Ron Damón hablará de lo importante que es prevenir el bullying en todas sus manifestaciones”, afirmó un asesor presidencial que prefirió no identificarse porque tiene un acuerdo con Búsqueda para filtrar este tipo de cosas. “Tabaré comenzará a hablar sobre cómo las personas con capacidades diferentes son blanco de abuso, pero a los pocos minutos aprovechará el soponcio que causan sus palabras para hablar del flagelo más grande que azota a la humanidad, que, como todos saben, él piensa que es el cigarro”, dijo. Por otro lado, la oposición criticó que el Parlamento haya sido tan valiente como para no hablar del tema y que el presidente vaya y hable justo delante de toda la comunidad internacional.