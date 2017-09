Cinve corrige inflación al alza

El último dato oficial ubicaba la inflación acumulada en el año en 5,47%, subiendo 0,8% respecto del aumento de precios del mes anterior y mostrando por primera vez en el año un incremento de la acumulación interanual, pero fue una señal que el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) no consideró insignificante. En un informe difundido ayer, el instituto sostiene que corrigió sus proyecciones al alza para el futuro, porque considera “interrumpida” la tendencia a la baja del aumento de precios. En particular, proyecta que la inflación de setiembre sea de 0,71%, “mas no implicaría que supere el rango meta al finalizar el año”, agrega. Según Cinve, la probabilidad estimada de que la inflación se encuentre dentro del rango meta al terminar el año es de 74%; por otro lado, la probabilidad de sobrepasar el 10% es “virtualmente nula” durante el resto del año.

El Instituto Nacional de Estadística publicará el miércoles el Índice de Precios al Consumo correspondiente a setiembre.