Citan a Antía por Cambio Nelson

La bancada del FA resolvió citar a declarar al intendente de Maldonado, Enrique Antía, a la comisión investigadora que estudia el financiamiento de los partidos políticos por el caso del cierre de Cambio Nelson, por su carácter de candidato a la Intendencia de Maldonado y actual intendente de ese departamento, y por sus “eventuales conexiones políticas y públicas con el caso de Cambio Nelson, la familia Sanabria y sus empresas vinculadas”. Pidió también la citación del contador de Cambio Nelson y ex presidente del Banco Central del Uruguay Humberto Capote, aunque este ya adelantó a la comisión que no asistirá hasta que no se dilucide su caso en la Justicia.

El FA también solicitó el detalle de todas las excepciones de obra aprobadas en la Junta Departamental de Maldonado, así como los titulares de las empresas beneficiadas en el período 1999-2017. Pidió además los últimos balances sobre Cambio Nelson, las responsabilidades políticas de Wilson y Francisco Sanabria desde 1999 en el Partido Colorado, las responsabilidades políticas y públicas del contador Humberto Capote desde 1999 en el mismo partido, el detalle de las empresas relacionadas con Cambio Nelson y con la familia Sanabria, y la relación de las empresas de los directivos de Cambio Nelson con los partidos políticos.