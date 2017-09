Comisión de Ética del Partido Colorado cuestionó a Amado, pero no sugirió sanciones

La Comisión de Ética del Partido Colorado (PC) aprobó por mayoría un informe que cuestiona duramente al diputado colorado Fernando Amado por haber votado el artículo 15 de la Rendición de Cuentas junto con la bancada del Frente Amplio (FA), aunque no recomienda ninguna sanción.

El presidente de la comisión, Jaime Sapolinsky, y otros dos de sus integrantes, Graciela Rompani y Teresita González, firmaron un informe en mayoría en el que se sostiene que la actitud de Amado al votar el artículo de la Rendición de Cuentas fue “hiriente al sentimiento” de la colectividad colorada, aunque no se incluye ninguna propuesta de amonestación para el diputado. Sapolinsky explicó a la diaria que se trató de un “pronunciamiento moral” ante un caso en el que “nadie se ha llevado nada para la casa”. “Es un cuestionamiento en el plano de las ideas. Nosotros hacemos un juicio y que las autoridades resuelvan. Pero no es un imperativo que haya que hacerle tal cosa o tal otra [a Amado]. Entendimos que no correspondía”, dijo el presidente de la comisión. Agregó que la convención partidaria ya se había expresado sobre el tema. El 12 de agosto, el máximo órgano partidario decidió que la actitud de Amado no representaba a la convención y lastimaba “el sentimiento de la colectividad colorada”, tras votar el polémico artículo que faculta al Poder Ejecutivo a no pagar sentencias judiciales en caso de que eso afecte la “atención de los servicios a su cargo”.

En cambio, el informe en minoría expresa que lo hecho por Amado al votar el artículo no está previsto en la carta orgánica del partido como para que sea sancionado, en la medida en que la posible inconstitucionalidad es meramente una conjetura y no está probada. El informe en minoría fue votado por el ex ministro de Educación y Cultura y de Defensa Nacional Yamandú Fau y por el ex candidato a la Intendencia de Maldonado Jorge Schusman.

Ahora será la convención la que deberá discutir si accede o no a sancionar a Amado. Por lo pronto, Javier Simonetti, quien presentó la denuncia ante la Comisión de Ética del Partido antes de la convención del 12 de agosto, dijo a la diaria que el tema “no puede quedar en lo declarativo”. “Cuando estás afiliado a cualquier institución hay que respetar determinadas reglas, que son las que establecen los estatutos, y Amado aquí no respetó la carta orgánica”, expresó. También recordó que en octubre de 2015 la convención sancionó con una amonestación nada menos que al ex presidente Jorge Batlle por apoyar junto con otros dirigentes colorados en las elecciones departamentales a candidatos que no eran del partido. “Una cuestión meramente declarativa sería absurda y contradictoria con la historia del PC, y dejaría impune un accionar contra la carta orgánica”, sostuvo. Simonetti integra la agrupación del actual director del Banco de Seguros del Estado, el ex diputado Fitzgerald Cantero.

En cambio, el grueso de la dirección del PC no es partidario de sancionar a Amado. De hecho, el diputado Ope Pasquet, que fue uno de los convencionales que presentaron la moción condenatoria contra Amado en la última convención, dijo a la diaria en aquella oportunidad que la idea fue hacer hincapié “en que el tema no es disciplinario, sino político”. “Para quienes propusimos la moción, el tema se terminó allí”, declaró entonces.