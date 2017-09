Consejo de Secundaria hará una investigación administrativa sobre el taller de educación financiera de DESEM y Pronto!

El viernes la diaria informó sobre el rechazo del Núcleo Sindical de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria del liceo 53 de Montevideo al taller de educación financiera que la fundación DESEM-Jóvenes Emprendedores y Pronto! comenzaron a dar la semana pasada en ese centro educativo. Fundamentaron su rechazo en la pérdida de horas de otras asignaturas –por error, el núcleo sindical difundió que se había suspendido una visita didáctica, pero luego se retractó, aclarando que se habían perdido horas de aula, lo que igualmente es rechazado por los docentes– pero también en otros factores. Entre ellos, cuestionaron el pedido a los padres de ceder los derechos de imagen de sus hijos y la “pertinencia de que una financiera que no tiene otro fin que el lucro a través de prácticas que están en el límite entre lo legal y la usura pueda intervenir de esta manera en una institución educativa”, decía la carta que el núcleo sindical le envió el jueves a Isabel Jaureguy, representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria (CES).

En la sesión de ayer el CES trató este tema. Jaureguy informó a la diaria que “se instruyó una investigación administrativa, que no significa responsabilizar a nadie, sino que implica investigar un hecho porque hay alguna presunción de que algo podría no estar acorde a la normativa necesaria”. La investigación tendrá carácter “urgente y prioritario”, dijo, de modo que en la próxima sesión del CES, que será el jueves, puedan discutir el informe resultante. Mientras tanto, el taller no se está dictando.

Jaureguy comentó que los talleres de DESEM-Jóvenes emprendedores funcionan desde hace muchos años y en varios liceos, y que buscan apoyar iniciativas de los estudiantes con un enfoque de emprendedurismo. “Mas allá de lo discutibles que puedan ser los talleres de emprendedurismo –puede ser una cosa para analizar si es legítimo [impartirlos] o no– no sería como habitualmente tenemos conocimiento de qué se trabaja”, expresó. Por otra parte, dijo que este tipo de talleres deben hacerse a contraturno, y no restando horas de clase.