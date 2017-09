Constanza Moreira renunció a la comisión de programa del FA y en su lugar asume Ricardo Ehrlich

El ex intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich será el nuevo presidente de la Comisión de Programa del Frente Amplio (FA), tras la renuncia de la senadora de Casa Grande Constanza Moreira. Ehrlich asumió ayer y se reunió con el presidente del FA, Javier Miranda, y con Moreira. “Me pasó todas sus propuestas, que van a continuar, por supuesto. Estamos en una muy armoniosa transición”, dijo Ehrlich a la diaria.

Hay versiones distintas sobre la renuncia de Moreira. Ehrlich sostiene que cuando la senadora de Casa Grande asumió ya había acordado con Miranda que dejaría su cargo en esta fecha. El secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, dijo a la diaria que la renuncia de Moreira tiene que ver “con sus tiempos” y con razones “personales”, y aseguró que no hay “ningún problema” con la conducción de Miranda.

El 12 de junio, en entrevista con la diaria, Moreira admitió que este año hubo un momento “muy difícil” en la Comisión de Programa. El organismo que presidía había acordado las prioridades presupuestales y definió un documento al respecto que no tenía la aprobación del Frente Liber Seregni. “Nosotros armamos las prioridades presupuestales y algunos grupos del FA [el Frente Liber Seregni] vetaron la resolución mayoritaria. Entonces yo dije: si no lo quieren firmar, que no lo firmen, pero yo lo mando igual, porque era mayoritario. Javier [Miranda] al final resolvió hacer otro documento, y eso tiene un proceso muy complicado. Mi visión, que no es necesariamente la de Javier ni la de muchos otros, es que la Comisión de Programa tiene que tener amplitud para debatir lo que quiera, y después ves cómo cerrás la discusión, pero no te vas a trancar en la posibilidad de poner cosas ahora porque después van a salir en la prensa. En ese momento tuvimos un impasse y después retomamos los trabajos. Ahora nos reunimos cada 15 días”, contaba Moreira en junio.

En aquella entrevista, la senadora también se explayó sobre sus planes. Aseguró que le daría un “gran peso” a la discusión sobre temas económicos, que abriría el debate “para que la izquierda no orgánica –Judith Sutz, Luis Bértola, las mentes que piensan el desarrollo en este país– pueda colaborar sin estar atada por la puja de poder que se da dentro del FA”, y aseguró que en este punto se sentía respaldada por Miranda. También planificaba la participación del Ecomité del FA para discutir todo lo relacionado con las empresas públicas, el crecimiento, la inversión, las finanzas públicas, el desarrollo a largo plazo, y proyectaba armar la unidad temática de medioambiente.

Moreira presentó un documento, denominado “Los cinco desafíos”, para estructurar el programa del FA, que incluía la igualdad –generacional, territorial o de género–; la inclusión; la integración; la democracia –que incorporaba desde la reforma constitucional hasta la revisión de todos los mecanismos de participación en el Estado–; y el desarrollo. “Presenté el documento y ahora la Comisión de Programa está discutiendo. En mayo del año que viene tendríamos que ir cerrando. Cada grupo de trabajo va a presentar sus insumos y la síntesis, y la Comisión de Programa dispondrá de junio a agosto para redactar un documento único, que se imprime y pasa a la discusión en los comités”, proyectaba Moreira en aquella instancia. La senadora fue consultada por la diaria respecto a su renuncia y se limitó a responder: “Era lo que habíamos acordado con Miranda”.