Después de la clausura, MTSS apuesta a ámbito de negociación tripartito para resolver situación en Frigocerro

El Frigorífico Durazno (Frigocerro Sociedad Anónima) retomó sus tareas después de cumplir los seis días de clausura impuestos por resolución del titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, a solicitud de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS).

La unidad ejecutora había constatado reiterados incumplimientos por parte de esta empresa de “observaciones e intimaciones” formuladas por el organismo, referentes a “condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores”. La “clausura sancionatoria” impuesta por el MTSS desde el viernes 1º fue por “el máximo que permite la normativa: seis días de sanción”, había indicado a la diaria el titular de la IGTSS, Gerardo Rey.

La resolución del MTSS estableció además que la empresa queda “obligada a abonar a su personal la totalidad de las obligaciones emergentes de la relación de trabajo por dicho lapso”. Sin embargo, según denuncia el Sindicato del Frigorífico Durazno (Sifridur), la empresa, propiedad del contador Diego Ramón Ortiz, “ya sabía de antemano que la iban a clausurar” y “mandó a toda la gente de licencia”. “El miércoles se comenzó con la faena de nuevo y como está sólo el 90% del personal trajeron como 30 o 40 operarios de Treinta y Tres”, denunció a la diaria el secretario general de Sifridur, Claudio Sánchez. Con esta “maniobra”, Frigocerro se ahorra el pago a los trabajadores de los días no trabajados por la clausura, como ordena la resolución de Murro, imponiendo una licencia generalizada. Estos operarios son trabajadores de otros emprendimientos industriales de Ortiz, que además es estanciero. La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) lo acusó en enero de 2015 de persecución luego de que despidió al peón rural Daniel Silvera, poco después de que este protagonizara un spot para la campaña electoral del Frente Amplio. A pesar de los múltiples recursos interpuestos por la UNATRA ante el MTSS y la Justicia, Ortiz no se vio obligado a volver a tomar a Silvera.

Carne vacuna

Después de la “máxima” sanción impuesta a una empresa, el MTSS apuesta a recomponer los ámbitos de negociación tripartita, espacios que la empresa ha abandonado hace más de un año, según Sánchez. La Dirección Nacional de Coordinación en el Interior (Dinacoin) de la cartera tuvo la iniciativa de convocar a una reunión de ese tipo para esta semana. En principio estaba prevista para mañana a las 14.00 en la ciudad de Durazno, pero el titular de la Dinacoin, Ariel Ferrari, informó a la diaria que el jueves la empresa solicitó una postergación. No obstante, el MTSS insistirá con la convocatoria. “Este ministerio defiende la negociación colectiva. Creemos que es imprescindible el buen relacionamiento entre las partes para construir. Frente a la situación tan compleja, entendemos que hay que convocar a las partes, plantearles nuestra visión y tratar de cambiar ese relacionamiento. Es una decisión nuestra que esperamos que las partes compartan; hay obligaciones y derechos de cada una de las partes. Es una fuente de trabajo importante, ya que hay cerca de 100 personas y se trata de un sector de la industria que importa al país”, dijo Ferrari. Pero el jerarca también aclaró que la intención del MTSS “no es pasar factura”; “nuestra intención es que si hay diferencias, que sea por medio del diálogo y la negociación que se pueda encontrar las respuestas”. Ferrari adelantó que estará presente personalmente cuando sea la reunión.

Si bien Sifridur ha “estado dispuesto siempre a la negociación”, la empresa, por el contrario, “siempre ha estado distante y no quiere ámbitos de encuentro”, explicó Sánchez. El dirigente sindical relativizó el efecto de la sanción impuesta a la empresa por el MTSS y dijo que la cartera “conoce desde hace tiempo la situación”. “No entiendo cuál es el beneficio para los trabajadores. Nosotros reclamamos por las malas condiciones de trabajo, y eso está constatado por el ministerio. La empresa tiene más de 900 unidades reajustables de multas para pagar”, agregó.

Por otra parte, Sánchez denunció que existe persecución sindical. “Había cuatro delegados sindicales. Al presidente de Sifridur no se lo volvió a citar a trabajar desde febrero, a mí se me cambió de sección. Yo trabajo en el área de producción y se me pasó para el campo a cortar abrojos y sacar espinas, junto con los otros dos delegados, y solamente cuatro horas por día. Presentamos una acción de amparo ante la Justicia, que en primera y segunda instancia falló a favor de los trabajadores. Reclamamos que había persecución y que se nos pagaran todos los jornales caídos”, contó Sánchez.

Pero el dirigente añadió que, después de que se conociera el fallo, por medio de un mensaje de texto fue despedido. “Me dijeron que se prescinde de mis servicios por la mala situación de la empresa. Ahora estoy haciendo otra acción de amparo ante la Justicia”, expresó.

Carne de caballo

La semana pasada, los trabajadores del frigorífico BPU se movilizaron frente a la Intendencia de Durazno en reclamo de seguridad en la ruta 14. El martes, en el kilómetro 171 de esa ruta, falleció un trabajador que se dirigía a la planta cárnica cuando embistió a un caballo con su moto. “Nadie le quiere hincar el diente. Que se dejen de decir ‘gre gre’ y digan ‘Gregorio’ de una vez por todas. Los trabajadores no sabemos si vamos a llegar con vida al trabajo”, explicó el sindicalista Raúl Barrios a El Acontecer. La movilización fue convocada en respuesta a la cantidad de muertes causadas por animales sueltos en esa ruta. El intendente departamental, Carmelo Vidalín, recibió a los trabajadores en las puertas de la comuna y dijo: “Que haya ocurrido en una arteria nacional, ajena a la Intendencia, no es excusa para que nos escondamos”.

Según explicó, hay 15 caballos detenidos y se han aplicado multas, pero también “hay que legislar sobre el tema”. “Necesitamos de la ayuda de la población, porque a veces se nos va la mano cuando hablamos de bienestar animal; bienestar animal sí, pero, para mí, entre un animal y un ser humano primero está el ser humano”, concluyó el intendente en declaraciones a El Acontecer.