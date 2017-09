Docentes de UTU de Atlántida aseguran que edificio de la escuela técnica “no da abasto”; nuevo local está en obra

Varios docentes de la Escuela Técnica de Atlántida de la UTU convocaron para hoy a las 18.00 a estudiantes, padres, ex alumnos y vecinos de la zona para dar a conocer la situación edilicia del local, que aseguran que es “problemática”.

Ana Rodríguez, una de las voceras del grupo de docentes, explicó a la diaria que la escuela era anteriormente una casa: “Hace muchos años que funciona como centro de estudios y ya no da abasto físicamente”, señaló. En la escuela, que ofrece cursos de educación media básica, de bachillerato y cursos terciarios, estudian 500 jóvenes en tres turnos.

En una nota que enviaron los docentes al Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU), aseguran que en la escuela hay ocho salones en total y que dos grupos “se superponen en horarios, quedan grupos sin salón” y, por tanto, “tienen que esperar a que falte algún docente para poder dar clase en un salón”. También señalan que, como todas las habitaciones del edificio son salones, los estudiantes no tienen dónde esperar en los tiempos entre clases, y agregan que hay dos baños para los estudiantes y uno para docentes, que se llueve, y que si bien hay estudiantes con discapacidad, no hay baños accesibles.

La semana pasada se rompió la bomba de agua y la “acumulación” de elementos motivó que se enviara la nota al consejo de UTU. Los docentes son conscientes de que el nuevo edificio de la escuela técnica, que estará frente a la rotonda de Atlántida, sobre el lado norte, está en construcción, pero plantean que no estará listo para comienzos del año que viene, por lo que será necesario “alquilar un lugar donde poder funcionar, para descongestionar este, y si permanecemos acá hay que hacerle un mantenimiento muy a fondo”. Rodríguez, que es docente de idioma español, mencionó que hasta el momento no han tenido respuestas de las autoridades a su nota, y planteó que los docentes resolvieron ocupar la institución el viernes a las 11.00 si no tienen una comunicación.

Miguel Venturiello, integrante del CETP-UTU, anunció que hoy irá un arquitecto, junto a la directora de Gestión Educativa de UTU, para analizar la situación de la escuela, en particular “algunos problemas eléctricos y una filtración, que se van a arreglar inmediatamente”. Aseguró que el edificio nuevo de la Escuela Técnica de Atlántida “está en plena ejecución” y es de alta prioridad para el consejo; se estima que la obra estará pronta en mayo o junio del próximo año. “Mientras tanto, [para prepararnos para] el año que viene, si la escuela tiene más alumnos, solicitamos a la Intendencia de Canelones que nos diera en comodato [el local de] Piedra Lisa, donde podríamos tener dos o tres grupos”, explicó el consejero. Venturiello afirmó que si esa alternativa no fuera viable se buscarían alternativas, como la “posibilidad de alquilar un local”. El consejero sostuvo que, además, se están haciendo gestiones ante el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública para no tener que entregar el actual edificio una vez que se inaugure el nuevo: “UTU tiene una demanda constante y creciente de alumnos”, por lo que consideran que, pese a la inauguración, igual lo necesitarán.

En relación con el planteo de los docentes, Venturiello afirmó que los planteos sobre dificultades edilicias se discuten con la Asociación de Funcionarios de UTU en una comisión bipartita, en la que esta situación “no ha sido planteada”.