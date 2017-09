Docentes del liceo 53 de Montevideo rechazan el dictado de un taller de educación financiera de la empresa Pronto! que resta horas de aula

“Desafío Pronto! Educación financiera para todos” se llama el “Manual del estudiante” diseñado para el taller de educación financiera dictado por la fundación DESEM-Jóvenes emprendedores y Pronto!, que se presenta ante los estudiantes como “una empresa financiera que ofrece productos a la población no bancarizada, con rapidez, cercanía, respaldo y solidez”, y que genera propuestas para concretar “sueños y oportunidades”. Según expresa el manual, el taller abordará “diversas temáticas sobre el mundo financiero” mediante las cuales cada estudiante “podrá conocer conceptos y herramientas para poder reflexionar y desarrollar en su vida” y promete, en futuras instancias, invitarlos a participar en el Desafío Pronto!, que propone aprender “de manera lúdica y creativa”.

El Núcleo Sindical de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria del liceo 53 le envió ayer una carta a Isabel Jaureguy, representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria. Relataron que el miércoles concurrió al liceo “un grupo de personas” que declararon ser de DESEM para hacer un taller de educación financiera con estudiantes de tercer año; dijeron contar con el aval del Consejo.

Los docentes objetaron la descoordinación que se produjo, puesto que “no sólo suspendieron las clases regulares de los alumnos, sino que se suspendió una visita de Didáctica III contra la voluntad de la estudiante y el profesor”.

En segundo lugar, cuestionaron el taller. “Nos parece un proceder totalmente inadecuado por la forma y por el contenido, y denunciamos esta utilización del tiempo pedagógico de manera totalmente arbitraria e injustificada”, dice la carta. Y agregaron otro elemento: “No sólo se suspenden clases sino que se les solicita a los padres la cesión de derechos de imagen de sus hijos”, transmitieron.

“Nos surgen un sinfín de preguntas acerca de la pertinencia de que una financiera que no tiene otro fin que el lucro a través de prácticas que están en el límite entre lo legal y la usura pueda intervenir de esta manera en una institución educativa”, añadieron, manifestando “el total rechazo a estas prácticas, que no cuentan con el aval de este colectivo y [que] procederemos a denunciar por todos los canales posibles”.

Una de las dinámicas del taller contenidas en el manual propone al estudiante imaginarse cómo será su vida dentro de diez años, y luego aborda el concepto de “metas financieras”, unido al de “planificación”: que responda preguntas como “¿por qué? ¿para qué? ¿con qué recursos?”. Define los conceptos de ahorro, ingresos, egresos, gastos fijos, gastos variables, presupuesto y crédito. Presenta los distintos tipos de crédito, como el “préstamo al consumo” que, según dice, “se suele utilizar para financiar bienes de consumo de carácter duradero, por ejemplo: un auto, una moto, muebles, electrodomésticos, etc. Su monto no es muy elevado”. Aclara que el “préstamo personal” no requiere una garantía real y que “debido al alto riesgo que implica esta operación, es habitual que los préstamos personales tengan una elevada tasa de interés”. Por último, invita a participar en el Desafío Financiero.