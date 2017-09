Edil del FA presentó demanda judicial para conocer contrato de IDM con empresa israelí por cámaras tras negativas a pedidos de acceso a la información

El edil del Frente Amplio (FA) por Maldonado Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) presentó ayer ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 6° Turno de ese departamento una demanda de acceso a la información pública contra la intendencia “por la negativa de ésta a otorgar el contrato suscrito con la empresa israelí ‘Elbit System Ltda. (ELESEC)’, por el que se adquirieron las cámaras de videovigilancia, mediante una compra directa”, en la que se gastaron 18.500.000 dólares, según informó el legislador departamental en un comunicado.

Garlo relató a la diaria que en setiembre de 2016 hizo un pedido de informes a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) según el artículo 284 de la Constitución, que establece que todo edil “puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios”, y recibió como respuesta que “debe mantenerse en secreto toda la operación por razones de seguridad pública, ya que está involucrado el Derecho a la vida humana”. “A posteriori presento una solicitud de acceso a la información pública, al amparo de la Ley Nº 18.381, y se me contesta que como edil departamental no puedo tramitar asuntos propios ante la IDM, sino que lo tengo que hacer por el mecanismo del pedido de informes”, contó Garlo, quien responsabiliza a la directora general de Asuntos Legales de la comuna, la ex jueza penal Adriana Graziuso.

Por eso optó por presentar una demanda judicial en la que explica por qué no está “infringiendo las normas, sino haciendo uso de un derecho humano como es el de acceder a la información”. Para Garlo, a pesar de que por el artículo 33, literal C, numeral 8º del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado el contrato haya sido declarado secreto por la IDM, “como edil departamental necesito acceder al contrato para poder ejercer mi deber constitucional de contralor”. “Además, ¿cómo no voy a controlar un contrato con una empresa extranjera por un servicio que no es propio de un gobierno departamental y que implicó un gasto excesivamente alto, por el que el pueblo de Maldonado está pagando muchísimo más de contribución inmobiliaria, no habiendo en todo el departamento cámaras de vigilancia”, añadió el edil del FA. Garlo informó que la demanda que presentó es patrocinada por el abogado Horacio Bolani.