Enrique Viale en la conferencia “Derechos humanos, ambientales y de la naturaleza”, en el marco de las XV Jornadas Ambientales de la Red Temática de Medio Ambiente. Foto: Andrés Cuenca

El abogado argentino Enrique Viale explicó por qué es necesario que la naturaleza sea sujeto de derecho

No hace tanto tiempo que votan las mujeres, expresó el abogado argentino Enrique Viale, para mostrar que lo que no hace mucho se veía como una locura hoy es posible y que no es descabellado hablar de los derechos de la naturaleza. Viale vino a Uruguay para participar en las XV Jornadas de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. Allí expuso sobre el concepto de “maldesarrollo”, dio ejemplos concretos de “vaciamientos de territorios” en su país y brindó detalles sobre la lucha dispar de las comunidades y las empresas en materia de derechos.